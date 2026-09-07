El tren que recorre las playas de California dejará de funcionar por dos días: fechas y alternativas

Uno de los recorridos ferroviarios más atractivos de California quedará completamente interrumpido durante dos días. El Pacific Surfliner de Amtrak no tendrá servicio el sábado 12 ni el domingo 13 de septiembre de 2026 en todo el corredor que conecta San Diego con San Luis Obispo.

La suspensión afecta a viajeros que utilizan el tren tanto para desplazamientos cotidianos como para visitar destinos turísticos como Oceanside, Anaheim, Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo. El Pacific Surfliner recorre unas 351 millas y buena parte de su trayecto discurre junto a la costa del sur de California.

Por qué cerrará el Pacific Surfliner

La interrupción se debe a trabajos coordinados de Union Pacific, Metrolink y North County Transit District (NCTD) en varios puntos del corredor ferroviario. Entre las obras previstas aparecen trabajos cerca de Irvine vinculados al canal Borrego Creek, tareas de estabilización en San Clemente, mantenimiento en el túnel 26 al norte de Chatsworth y distintas reparaciones de vías en el corredor de Ventura.

Según Pacific Surfliner, concentrar las obras durante el mismo fin de semana busca reducir la necesidad de futuros cierres.

Además, dos servicios de la noche del viernes 11 de septiembre también sufrirán cambios: el tren 794 finalizará su recorrido en Los Ángeles y el 595 será cancelado. En esos casos sí habrá transporte en autobús para los pasajeros afectados.

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¿Habrá autobuses para reemplazar los trenes?

No durante el cierre del 12 y 13 de septiembre. Pacific Surfliner confirmó que no habrá autobuses sustitutos —bus bridges— entre las estaciones del corredor, por lo que quienes tengan previsto viajar esos días deberán organizar otra alternativa.

Los autobuses regulares de Amtrak Connection seguirán funcionando, pero las conexiones que habitualmente dependen de la llegada de los trenes no estarán disponibles.

Para viajes entre ciudades del corredor, las alternativas serán principalmente autobuses interurbanos, automóvil o modificar las fechas del viaje. Quienes ya tengan boleto deben revisar su reserva directamente con Amtrak antes de salir.

Los boletos de clase Coach sin reserva pueden utilizarse posteriormente dentro del período permitido, mientras que las reservas de Business Class deben modificarse. Pacific Surfliner también señala que sus tarifas flexibles pueden cancelarse antes de la salida con reembolso al método de pago original, sujeto a las condiciones correspondientes.

El servicio está previsto que vuelva a funcionar después del cierre del fin de semana, aunque los viajeros deberían consultar las alertas oficiales antes de dirigirse a la estación.

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