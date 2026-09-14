California restringe las redes sociales para menores de 16 años: qué dice la nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, hace oficial una ley que endurece las normas estatales sobre el uso de redes sociales en adolescentes.

La ley AB1709, firmada por Newsom el 10 de septiembre, prohíbe a determinadas plataformas ofrecer funciones consideradas adictivas a usuarios menores de 16 años.

Cabe aclarar que la medida no establece una prohibición general de las redes sociales, sin embargo, no podrá tener acceso a cualquier función, herramienta o contenido que la ley clasicica como adictivas. La normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

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¿Qué funciones quedarán prohibidas para los menores de 16 en California?

AB 1709 define como “función adictiva” aquellas herramientas de diseño destinadas a maximizar la interacción y que previsiblemente pueden provocar un uso compulsivo. La ley menciona expresamente dos:

Feeds adictivos o personalizados: sistemas que recomiendan, seleccionan o priorizan publicaciones basándose en información asociada con el usuario o su dispositivo.

sistemas que recomiendan, seleccionan o priorizan publicaciones basándose en información asociada con el usuario o su dispositivo. Reproducción automática o autoplay: videos o audios que comienzan sin que el usuario haya solicitado reproducirlos.

El alcance podría ampliarse posteriormente mediante reglamentos del fiscal general de California, Rob Bonta. La ley le permite ajustar la definición de plataforma cubierta cuando sea necesario para alcanzar servicios que proporcionen estas funciones a menores de 16 años.

Esto significa que el problema no es únicamente tener una cuenta o consultar publicaciones. La atención está puesta en determinadas herramientas de diseño que utilizan los datos y el comportamiento del usuario para mantenerlo interactuando con la plataforma.

¿Qué podrá seguir haciendo un adolescente?

La ley establece varias excepciones importantes. Un adolescente podrá solicitar directamente contenido específico, utilizar búsquedas que no estén asociadas permanentemente con su identidad y recibir comunicaciones privadas de otros usuarios.

También quedan fuera de la definición determinados contenidos que forman parte de una secuencia previamente establecida por el mismo creador, siempre que no exista reproducción automática de audio o video.

Por tanto, la norma no elimina todo el contenido personalizado ni todas las posibilidades de comunicación digital. La diferencia está en cómo se selecciona y presenta el material.

La legislación también permite que un menor de 16 años conserve una cuenta si la plataforma puede garantizar que no recibe ninguna de las funciones prohibidas. Si no se encuentra dentro de esa excepción, la norma establece que la cuenta del menor y su información personal asociada deberán ser eliminadas.

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