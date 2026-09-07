California: cómo recibir un descuento automático en la factura de luz de septiembre

Si tu servicio de electricidad está afiliado a las compañías PG&E, SCE y SDG&E, tu hogar será beneficiado en septiembre con el California Climate Credit, un programa estatal que consiste en un crédito o descuento automático que se refleja directamente en tu factura de luz.

Según indica el sitio web de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC), que lidera el programa, el objetivo es devolver a los consumidores parte de los ingresos obtenidos mediante el sistema de reducción de emisiones conocido como Cap-and-Invest.

Pero el beneficio no funciona como una ayuda que tengas que solicitar. Para los clientes residenciales que cumplen los requisitos, el crédito se aplica directamente a la factura, por lo que no es necesario llenar formularios, registrarse ni presentar una solicitud. No debes hacer nada.

En 2026, la CPUC decidió trasladar el crédito eléctrico a meses en los que normalmente aumenta el gasto energético, de modo que los clientes de las tres principales compañías recibieron el beneficio en agosto y ahora en este septiembre.

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¿Cuánto dinero descontarán en la factura de luz?

El monto de septiembre es el mismo que el correspondiente a agosto para cada una de las tres grandes compañías eléctricas:

PG&E: $36.18

$36.18 Southern California Edison (SCE): $36

$36 San Diego Gas & Electric (SDG&E): $49.36

La CPUC establece que todos los clientes residenciales elegibles de una misma compañía reciben el mismo importe, independientemente de cuánto hayan consumido o de cuánto deban pagar en su factura. Por eso, una factura elevada no significa que el crédito vaya a ser mayor.

El beneficio tampoco desaparece porque un hogar haya utilizado poca electricidad. El criterio principal es que la cuenta sea elegible y esté recibiendo el servicio correspondiente durante el periodo de distribución.

Al momento de revisar la factura de septiembre, debe aparecer una línea identificada como CA Climate Credit o California Climate Credit, junto con el importe correspondiente.

Si consideras que debería recibir el California Climate Credit y no lo encuentras en la factura, la recomendación de la CPUC es contactar primero a la compañía eléctrica o al proveedor correspondiente.

¿Quiénes no reciben el beneficio?

Aunque PG&E, SCE y SDG&E concentran a una gran cantidad de consumidores, no todas las compañías eléctricas tienen el mismo calendario.

Por ejemplo, en 2026 los clientes residenciales de Bear Valley Electric, Liberty Utilities y Pacific Power reciben sus créditos en abril y noviembre, de acuerdo con el calendario publicado por la CPUC. Los montos de cada empresa también son diferentes.

Además, los clientes de empresas públicas como Los Angeles Department of Water and Power (LADWP) y Sacramento Municipal Utility District (SMUD) no reciben este crédito a través del programa de la CPUC, debido a que esas entidades no están reguladas por la comisión estatal.

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