California otorga descuento automático de $50 en facturas de luz: para quiénes aplica

Durante agosto y septiembre, dos meses de gran consumo eléctrico en Estados Unidos, los residentes de California comenzarán a recibir un descuento automático en sus facturas, lo que espera ser un alivio económico.

El beneficio forma parte del Crédito Climático de California, que en algunos casos puede aportar hasta $50 dólares de subsidio para el pago de la factura eléctrica.

La medida está impulsada por las altas temperaturas que obligan a muchas familias a utilizar con mayor frecuencia el aire acondicionado y otros sistemas de refrigeración.

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¿Para quiénes aplica el descuento eléctrico en California?

A través de un comunicado oficial, La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) informó que el Crédito Climático de California será otorgado a los clientes residenciales de las tres principales empresas privadas de suministro eléctrico del estado:

Pacific Gas and Electric (PG&E)

Southern California Edison (SCE)

San Diego Gas & Electric (SDG&E)

Los usuarios que cumplan con esta condición no deben realizar ningún trámite, completar formularios ni inscribirse en un programa especial. El descuento aparecerá automáticamente en la factura correspondiente a agosto o septiembre, según el calendario establecido para cada compañía.

El organismo explicó que modificó la fecha habitual de entrega del beneficio para que llegue precisamente durante el verano, cuando el gasto energético suele alcanzar sus niveles más altos.

El Crédito Climático de California forma parte del programa estatal Cap-and-Invest, un sistema mediante el cual las grandes empresas que generan emisiones de gases de efecto invernadero deben adquirir permisos para contaminar.

Una parte del dinero recaudado se devuelve directamente a los consumidores mediante descuentos automáticos en las facturas de energía, mientras que otra se destina a financiar proyectos relacionados con la reducción de emisiones y la transición hacia fuentes de energía más limpias.

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