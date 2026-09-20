El índice de confianza del consumidor en EE.UU. alcanzó mínimos históricos este año

De acuerdo con el último informe de la Universidad de Michigan, el índice de confianza del consumidor en EE. UU. cayó hasta un 13% durante el mes de septiembre y, en comparación con el descenso del 8% registrado en agosto y los meses anteriores, este último reporte destaca que la cifra es uno de los mínimos históricos más pronunciados de este año.

Aunque los estadounidenses ya no están viviendo la inflación de 9.1% de mediados del 2022, los precios de los bienes esenciales y servicios siguen altos para el promedio de la población, lo que aumenta el descontento entre los hogares estadounidenses que no solo se enfrentan al encarecimiento de los alimentos, gasolina o esparcimiento, sino también a un mercado laboral ajustado.

Para los economistas de Goldman Sachs, la caída del índice de confianza del consumidor estadounidense de los últimos meses se traduce en una sola cosa: menos felicidad; según los especialistas, actualmente hay un pesimismo generalizado entre la sociedad.

Los expertos señalan que el porcentaje de estadounidenses que se “sienten felices” ha descendido en los últimos años, pasando de un 31% en 2016 al 23% en 2024, y según la Encuesta Social General de la Universidad de Chicago, “la felicidad” nunca se recuperó después de la pandemia debido a la percepción de insatisfacción financiera que sienten muchos hogares.

Al respecto, el economista de Goldman Sachs, Joseph Briggs, comentó que “es probable que el bajo nivel de confianza económica refleje una evaluación más fundamental y pesimista del estado del mundo, más que de la economía”, dijo.

Por su parte, Joanne Hsu, directora de la encuesta de Michigan, mencionó que la caída del sentimiento de confianza entre los consumidores estadounidenses no solo es la falta de felicidad, sino la desconfianza también en las instituciones públicas.

Los economistas coinciden en que, de continuar la incertidumbre económica generada por los conflictos geopolíticos y el disparo de la inflación, los indicadores de confianza del consumidor podrían seguir empeorando en los próximos meses.

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