EE.UU. registra ingresos récord en 2025, mientras las familias siguen enfrentando precios elevados

Según un informe presentado este martes por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, durante el año 2025, el promedio de los hogares estadounidenses registró un incremento en sus ingresos de $87,460 dólares; no obstante, la cifra tan solo representa un ligero aumento del 2.5% en comparación con el 2019, previo a la pandemia por el covid-19 y el disparo de la inflación, cuando se observó un ingreso medio de $85,320 dólares.

Aunque la cifra actual representa un récord histórico para los ingresos de los estadounidenses, son escasos los ajustes salariales en los últimos seis años, en medio de un elevado costo de vida, en el que los hogares se enfrentan a precios más altos en bienes esenciales y servicios con cuantiosas deudas en sus tarjetas de crédito y la falta de ahorros.

La brecha salarial de género disminuyó

El análisis también detalla que durante el año pasado los ingresos de las mujeres aumentaron un 3.2%, el incremento representa 84 centavos por cada dólar que ganan los hombres, lo que muestra que en 2025 la brecha salarial de género se redujo ligeramente.

En cuanto a las personas con mayores ingresos, el incremento salarial fue de 1.7%, mientras que el 10% de la población más pobre reportó una pronunciada caída. Según datos oficiales, la tasa oficial de pobreza descendió 0.5% hasta los 10.2%.

Sin embargo, especialistas señalan que las nuevas políticas públicas implementadas por la administración de Donald Trump podrían tener un impacto sobre los datos de pobreza de este año y el siguiente, ante los recientes recortes y restricciones en programas de protección social, cupones de alimentos y Medicaid.

Al respecto, Amanda Nothaft, directora de datos y análisis de Poverty Solutions de la Universidad de Michigan, comentó que “las cifras de pobreza parecen bastante buenas, especialmente la pobreza infantil, pero estas cifras no reflejan los recortes en las prestaciones que comenzaron a surtir efecto a principios de 2026”, dijo.

Una economía en forma de “K”

Por su parte, Kristin Seefeldt, profesora asociada de trabajo social y políticas públicas en la Universidad de Michigan, señaló que en este nuevo informe “es notable que el ingreso medio de los que más ganan esté aumentando, mientras que el de los que menos ganan se mantiene estancado. El código tributario se ha revisado para reducir los tipos impositivos marginales para todos, y vemos que los que más ganan se benefician de ello”, dijo.

A principios de este año, un informe de Bank of America destacaba que la economía estadounidense estaba mostrando un fuerte patrón en forma de “K”, en el cual los predominantes eran las personas de mayores ingresos (en la parte superior de la K) y los rezagados los de menores ingresos (parte inferior de la K). Según los economistas, esta tendencia es bastante común en economías que han transitado por crisis, evidenciando la desigualdad entre una clase social y otra.

Sin embargo, recientemente la entidad bancaria publicó un nuevo análisis en el que señala que la brecha salarial se redujo a mediados de este año, cuando se observó un ligero incremento en los salarios para aquellas personas que cambiaron de empleo, quienes percibieron un aumento de hasta un 12.5%, lo que sugiere una mejora en los sueldos de los empleados de bajos ingresos.

Para David Michael Tinsley, economista sénior del Bank of America Institute, “la antigua relación en forma de ‘K’ entre el crecimiento salarial después de impuestos de los hogares de mayores y menores ingresos se ha invertido”, dijo.

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