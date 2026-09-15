La “economía del sofá”: más estadounidenses compran y gastan desde casa, según análisis

En los últimos años, el auge del comercio electrónico o e-commerce ha provocado que cada vez más estadounidenses se vuelvan parte de la llamada “economía del sofá”, y es que para muchos consumidores hacer compras y gastos por internet desde casa ya no es ocasional, sino que se ha convertido en algo mucho más común.

La pandemia por el Covid-19 marcó un antes y un después para esta tendencia, que no terminó cuando las tiendas físicas volvieron a abrir en sus horarios habituales; esto hizo que en el 2025 se registrara un aumento de hasta $1.23 billones de dólares anuales por las ventas en línea frente a los $561,700 millones de dólares en 2019.

El crecimiento del comercio electrónico ha sido exponencial, pasando del 11% de 2019 al 16% en 2025. Eso provocó también que muchos minoristas decidieran hacer la transición al e-commerce debido a la vertiginosa caída de sus ventas en las tiendas físicas.

¿Cómo el comercio electrónico ha influido en la conducta del consumidor?

Recientemente, Visa Business and Economic Insights publicó un informe en el que se analizan las conductas de los consumidores ante la denominada “economía del sofá”, en el cual señala que el gasto porcentual nacional en línea sin salir de casa se ha disparado hasta un 58% este año desde el 48% del 2019.

Esto revela que hay un número creciente de consumidores que prefieren comprar o gastar desde sus dispositivos conectados en casa que visitar alguna tienda física. “Los comportamientos digitales están empezando a convertirse en hábitos, y los consumidores interactúan cada vez más a través de las aplicaciones que tienen a su disposición”, expresó Wayne Best, economista jefe de Visa.

¿Cuáles son los gastos más frecuentes?

Según el estudio desarrollado por Visa, entre los gastos más comunes de los consumidores desde casa se encuentran los servicios de streaming, que aumentaron entre un 10% y un 17% en 2026, seguido de servicios de entrega de comida a domicilio con una subida de hasta 10%.

Los investigadores mencionaron en el informe que “la economía del sofá no se trata simplemente de que los consumidores se queden en casa; se trata de cómo las crecientes expectativas de comodidad están transformando sus hábitos de gasto”, destacan.

Si bien la comodidad sin duda es uno de los principales factores de esta tendencia, ya que los consumidores obtienen desde casa comprar cualquier artículo o producto con la ventaja de que pueden rápidamente hacer comparación de precios de un sitio a otro y estar atentos a las ofertas y descuentos, una de las grandes desventajas es que podría hacer que las compras sean mucho más frecuentes o impulsivas, especialmente entre la población más joven.

Sigue leyendo: