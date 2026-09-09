El precio del petróleo podría dispararse a $120 dólares, advierte Goldman Sachs

En medio de una nueva escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán que continúa prolongando el conflicto en Oriente Medio y aumenta el temor de nuevas interrupciones en los flujos futuros del crudo y combustible, para el inicio de esta semana el crudo Brent, de referencia internacional, volvió a superar los $100 por barril, mientras que el WTI estadounidense se acercó a los $96 dólares por barril.

Por su parte, el precio promedio nacional de la gasolina sigue superando los $4 dólares por galón, según reportes de AAA en un fin de semana largo con el feriado por el Día del Trabajo, provocando fuertes presiones sobre los bolsillos de los estadounidenses.

En este sentido, un reciente informe de Goldman Sachs advierte que, de continuar el conflicto, los precios mundiales del petróleo subirán hasta alcanzar los $120 dólares por barril y, de acuerdo con la entidad, esto representaría un aumento del 20% en el crudo Brent, luego de que, en los últimos dos meses, la referencia internacional aumentara aproximadamente $72 dólares por barril.

En el informe, los economistas destacaron que, ante las nuevas amenazas y hostilidades entre ambos países, los mercados se están preparando para un conflicto aún más prolongado. Las encuestas señalan que hay un 26% de probabilidad de que el Brent se mantenga por encima de los $100 el próximo año. “Los riesgos para nuestra previsión de precios siguen estando significativamente inclinados al alza, sobre todo a corto plazo”, señalaron.

Por su parte, un análisis presentado por Eurasia Group pronostica que los precios del crudo se mantendrán entre los $80 y $100 dólares por barril. Los economistas de esta investigación indican que hasta ahora “son pocas las posibilidades de que se resuelva cualquiera de los conflictos relevantes”, y entre estos mencionan la guerra entre Estados Unidos e Irán, Arabia Saudí y los hutíes en Yemen, Rusia y Ucrania.

En cuanto al precio de la gasolina, el impacto ha sido aún mayor para los consumidores estadounidenses, quienes han gastado en promedio $100,000 millones de dólares adicionales en combustible desde el inicio del conflicto hasta la fecha, según datos presentados por la Universidad de Brown.

Para el analista de petróleo de GasBuddy, Patrick De Haan, “esta es la época del año en que la mayoría de los estadounidenses ven que los precios de la gasolina bajan a medida que disminuye la demanda y pronto cambiamos a la gasolina de invierno, pero últimamente hemos visto muchas más subidas, especialmente para el diésel, el combustible que impulsa la economía estadounidense, y eso puede continuar”, dijo.

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