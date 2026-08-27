El costo de vida obliga a los estadounidenses a elegir entre disfrutar y ahorrar

En los últimos años, el gasto discrecional entre los estadounidenses no solo se está volviendo un lujo, sino una culpa para muchos, en especial para los de bajos ingresos, quienes constantemente se debaten entre disfrutar y ahorrar debido a la incertidumbre económica, el ajustado mercado laboral y la elevada inflación que golpea duramente sus presupuestos.

Y es que una encuesta desarrollada recientemente por YouGov con más de 5,000 adultos estadounidenses reveló entre sus resultados que un 72% señala sentirse culpable cuando esas compras discrecionales o gastos por esparcimiento compiten con otros objetivos financieros, esto en comparación con el 6% que aún afirma que, pese a los elevados precios, siguen gastando en cosas que los hacen felices.

Al respecto, Lee Stafford, economista jefe de Ally Bank y coautora del informe inaugural “Cost of Life Today”, comentó que “la preocupación por el costo de vida es real, y por ello, la gente está siendo más cuidadosa con sus gastos”, aseguró.

Actualmente, la tasa inflacionaria se sitúa en el 3.4% interanual, manteniéndose por encima de los objetivos de la Reserva Federal del 2% e impulsada en estos últimos meses por los precios altos del petróleo y la gasolina, aunados a las agresivas tarifas arancelarias, por las cuales muchos importadores han traducido los costos adicionales a las facturas de los consumidores.

Es por esa razón que “una parte importante de la población incluso está recortando gastos en necesidades básicas para destinar ese dinero a las áreas que más valoran. No se trata de que la gente gaste sin control, sino que gasta para proteger algo que han decidido que no pueden permitirse perder”, agrega Stafford.

Sin embargo, estas restricciones sugieren que esto es parte de la razón por la cual en el “Índice de Alegría” de Ally Bank, los consumidores estadounidenses alcanzaron una puntuación de tan solo 54.2 sobre 100, y es que muchos sienten descontento ante la presión financiera que ha llevado a más del 70% a posponer o evitar hacer uso de sus ingresos en actividades o cosas que les producen alegría.

En el informe también se comparó entre las generaciones para conocer cuáles gastan más y sienten mayor alegría a la hora de hacer una compra o salida de esparcimiento, siendo los baby boomers quienes ocuparon el primer lugar con una puntuación de 57.1 en el Índice de Alegría general, seguido de la Generación Z con 55.2, pese a que es la que menos gasta, y en los últimos puestos los millennials y generación X.

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