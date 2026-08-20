Familias latinas enfrentan una creciente presión económica para criar a sus hijos

Ante un elevado costo de vida, muchos hogares en Estados Unidos se cuestionan si hoy en día ampliar su núcleo familiar sea una buena decisión, ya que debido a los altos costos de bienes básicos, tener un hijo para algunos se considera un duro golpe a su seguridad financiera, sobre todo entre las familias latinas, quienes aseguran que la presión económica está “fuera de control”.

De acuerdo con datos publicados recientemente por BMO Real Financial Progress Index, más del 80% de los latinos en Estados Unidos con hijos menores de 18 años señalan que el costo de criar a un hijo en medio de una elevada inflación se ha “salido de control”, mientras que un 80% de la población que aún no los tiene se pregunta cómo hacen las familias con hijos para costear los gastos mensuales.

Al respecto, Lizzy Diaz-Ortiz, vicepresidenta de Banca Hispana/Latina de BMO, comentó que “los padres latinos tienen un compromiso profundamente arraigado de brindarles lo mejor a sus hijos y a su familia extendida, pero lidiar con los gastos cotidianos, las responsabilidades de cuidado y las metas a largo plazo puede resultar abrumador”, dijo.

Según el informe, con un gasto promedio anual de $5,133 dólares en mercado y básicos del hogar, un 80% de los padres latinos encuestados señalaron que temen no poder proveer económicamente la vida que desean para sus hijos, lo que les ha generado una profunda preocupación por el futuro.

Además, muchos de estos actuales padres pertenecen a la llamada “generación sándwich”, es decir, que no solo se encargan del cuidado de sus hijos, sino que también están asumiendo el costo de cuidar a sus familiares mayores; sin embargo, el 78% que depende de la familia extendida para cuidar a sus hijos puede llegar a reducir los costos de cuidado infantil a más de la mitad.

Para la especialista, la mejor manera de asumir estas responsabilidades es tomar medidas concretas, como utilizar herramientas financieras para llevar un control de los gastos o establecer metas de ahorro claras y multigeneracionales; “los padres pueden seguir apoyando a sus familias sin sacrificar su propio progreso financiero”, destacó.

Finalmente, el estudio reveló que durante el último año el deseo de ser padres entre la población latina se redujo de 36% en 2025 al 30% en 2026 y esto puede deberse a las presiones económicas que están sintiendo las familias latinas en EE.UU.

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