Acuerdo de $700 millones borrará deudas de autos de más de 55,000 personas en EE.UU.

La noticia es alentadora para miles de deudores en Estados Unidos: más de 55,000 consumidores dejarán de deber el saldo pendiente de determinados préstamos para automóviles como parte de un acuerdo de $700 millones alcanzado con Credit Acceptance Corporation. Y hay más: otras miles de personas que perdieron sus vehículos podrían recibir compensaciones. ¿Quiénes califican? ¿Qué deberían hacer quienes pueden acceder a la devolución? Veamos.

Borrarán deudas de autos de más de 55,000 personas en EE.UU.

Un acuerdo multimillonario alcanzado con una de las principales compañías especializadas en préstamos para automóviles dirigidos a personas con crédito bajo podría aliviar las finanzas de decenas de miles de consumidores en Estados Unidos.

Credit Acceptance Corporation (CAC) deberá eliminar más de $630 millones de dólares en deudas correspondientes a préstamos para autos de más de 55,000 personas, según anunció la Oficina de la Fiscal General de Nueva York el 17 de septiembre.

El acuerdo incluye además $60 millones en compensaciones para miles de consumidores que perdieron sus vehículos por embargo y otros $15.5 millones en multas para los estados participantes.

La resolución pone fin a varios años de litigios e investigaciones sobre las prácticas utilizadas por la compañía para financiar vehículos a consumidores con puntajes crediticios bajos o sin historial de crédito.

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Quiénes recibirán la eliminación de sus deudas de autos

El beneficio principal del acuerdo afecta a más de 55,000 prestatarios de Credit Acceptance Corporation en distintos puntos del país. Para esos consumidores, la compañía deberá eliminar completamente determinados saldos pendientes de sus préstamos. La Oficina de la Fiscal General de Nueva York estima que esa medida representa más de $630 millones en alivio de deuda.

La propia empresa confirmó que el acuerdo contempla la condonación de todos los saldos pendientes para determinados clientes.

No todos los clientes actuales o anteriores de Credit Acceptance están necesariamente incluidos. El acuerdo está dirigido a determinados préstamos alcanzados por la investigación y las condiciones establecidas en las sentencias de consentimiento.

Por el momento, el anuncio oficial no establece un formulario general que los consumidores deban completar para solicitar la cancelación de la deuda.

Quienes hayan financiado un vehículo mediante Credit Acceptance deberían, por lo tanto, prestar atención a cualquier comunicación relacionada con su cuenta y verificar la información a través de los canales oficiales de la compañía o de la fiscalía de su estado.

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Otros consumidores podrían recibir dinero tras haber perdido sus autos

El acuerdo no se limita a quienes todavía mantienen una deuda. Credit Acceptance deberá aportar $60 millones a un fondo de compensación para consumidores, que será administrado por las fiscalías participantes.

Ese dinero estará destinado a miles de personas que, según las autoridades, fueron afectadas por los préstamos y perdieron sus vehículos mediante procesos de repossession o embargo poco después de obtener el financiamiento.

La Oficina de la Fiscal General de Nueva York ofrece los detalles del acuerdo y del alivio financiero previsto para los consumidores.

Solo en Nueva York, alrededor de 2,500 consumidores estarán incluidos en la cancelación de deudas. Las autoridades calculan que el estado recibirá aproximadamente $34 millones entre alivio de deuda, restituciones y multas.

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Por qué Credit Acceptance fue investigada

Credit Acceptance se especializa en el mercado conocido como subprime auto lending, es decir, préstamos para comprar vehículos destinados principalmente a personas con puntajes crediticios bajos o con poco historial financiero.

La investigación que dio origen al caso comenzó años atrás. En enero de 2023, la Fiscal General de Nueva York y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos (CFPB) presentaron una demanda contra la empresa.

Las autoridades alegaron que algunos consumidores habían sido colocados en préstamos que difícilmente podían afrontar y que, además, determinadas operaciones incorporaban productos adicionales costosos.

El CFPB documenta en su archivo oficial que la demanda presentada en 2023 acusaba a Credit Acceptance de prácticas engañosas y abusivas relacionadas con sus préstamos. El organismo se retiró posteriormente de la causa en abril de 2025.

La investigación de Nueva York sostuvo que la tasa de interés anual promedio de los préstamos analizados superaba el 38%, mientras que algunos créditos llegaban a superar el 100%.

Según la fiscalía, además, casi la mitad de determinados consumidores terminaron perdiendo sus vehículos durante la vigencia de sus préstamos.

Credit Acceptance, por su parte, señaló que la resolución se alcanzó sin admitir responsabilidad ni conducta indebida al anunciar el acuerdo. La empresa aseguró que el acuerdo le permitirá cerrar el litigio y tener mayor claridad sobre las expectativas regulatorias para el sector.

Qué cambiará para futuros préstamos

El acuerdo introduce también medidas que van más allá de los $700 millones. Credit Acceptance deberá modificar o reforzar controles relacionados con la información que reciben los consumidores antes de contratar un préstamo, el precio de los vehículos, los productos adicionales incluidos en la financiación y la supervisión de los concesionarios.

También se estableció una protección especialmente relevante para algunos prestatarios considerados de riesgo. Si determinados clientes dejan de pagar un préstamo dentro de un plazo de 12 o 18 meses y posteriormente el vehículo es embargado y vendido, la compañía deberá perdonar el 95% de la deuda restante y solo podrá intentar cobrar el 5% restante.

En esos casos tampoco podrá demandar al consumidor para cobrar esa deuda ni venderla posteriormente a otra compañía de cobranzas, de acuerdo con la Fiscalía General de Nueva York.

Otra de las reformas busca evitar que un comprador termine pagando productos adicionales sin comprender que fueron incorporados al préstamo. La compañía deberá informar directamente a los consumidores sobre ciertos extras adquiridos y ofrecer un procedimiento para cancelarlos sin que tengan que devolver el vehículo.

En qué estados se aplicará el acuerdo

La resolución tiene alcance amplio y fue negociada por una coalición de autoridades estatales. Participan, entre otros, California, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Arizona, Colorado, Illinois, Michigan, Carolina del Norte, Pennsylvania, Washington y Wisconsin, además del Distrito de Columbia.

También forman parte Alabama, Alaska, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Hawaii, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont y Virginia.

Para consumidores con préstamos de Credit Acceptance, la recomendación es comprobar si su estado participa del acuerdo y revisar cualquier aviso que reciban sobre modificaciones en el saldo de su cuenta o posibles compensaciones.

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Una deuda que pesa cada vez más sobre los hogares

El acuerdo llega en un momento en el que financiar un vehículo representa una carga significativa para millones de hogares estadounidenses.

Los préstamos para automóviles se encuentran entre las principales fuentes de deuda de los consumidores del país. En 2026, el saldo total de este tipo de créditos ronda los $1.7 billones de dólares, en un contexto en el que los precios de los vehículos y las tasas de financiación siguen presionando los presupuestos familiares.

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Para quienes tienen dificultades para pagar un vehículo, el caso de Credit Acceptance también muestra la importancia de revisar no solo la cuota mensual, sino el APR, el costo total del préstamo, los productos adicionales incluidos y cuánto se terminará pagando durante toda la vida del crédito.

En este caso, más de 55,000 consumidores verán eliminado el saldo de determinados préstamos como resultado del acuerdo. Para otros afectados, la resolución abre la posibilidad de recibir parte de los $60 millones reservados para restituciones.

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