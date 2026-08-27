10 consejos para evitar las tácticas de venta al comprar un auto usado





Consejos de expertos para obtener el coche que deseas al precio correcto

By Jon Linkov

Ese excelente precio anunciado de un auto usado no siempre es el precio que terminarás pagando. Desde cargos adicionales obligatorios hasta ofertas de financiamiento engañosas, los concesionarios tienen varias formas de sumar miles de dólares al costo final si no prestas atención a la letra pequeña.

Para ayudarte a cuidar tu bolsillo al comprar un auto usado, los expertos en autos de Consumer Reports explican las tácticas de venta más comunes y cómo evitarlas. Ya sea que compres en un concesionario de una marca reconocida o en uno local, estos consejos te ayudarán a mantener el control de la negociación. Y antes de decidirte por un auto, consulta la página del modelo usado para revisar los resultados de nuestras pruebas en carretera, su historial de confiabilidad, la satisfacción de los propietarios y los precios.

1. Conoce el valor del vehículo

Debes conocer el valor real del auto que estás considerando, independientemente del precio que pida el vendedor. Su estado, el millaje, la antigüedad, el equipo y la región pueden afectar su valor. Las distintas guías de precios pueden mostrar valores de referencia muy diferentes. Para simplificar la negociación, pídele al concesionario que use la misma guía para determinar tanto el precio del vehículo que quieres comprar como el valor de tu auto como parte de pago, si corresponde.

2. Anota tus preguntas

Llega preparado con una lista de preguntas sobre el vehículo y márcalas a medida que recibas respuestas que te satisfagan. Asegúrate de que respondan todas tus preguntas.

3. No des a conocer tu efectivo

El concesionario no necesita saber nada sobre tus finanzas durante el proceso de negociación. No les digas cuánto puedes pagar por el auto, o intentarán sacarte cada centavo que tengas disponible.

4. Mantén la conversación centrada en el tema

Jamás permitas que un vendedor cambie la dirección de la conversación a otros temas que no se relacionan con la compra del automóvil. Muchas veces, los vendedores intentan evadir preguntas importantes, como el historial y el precio del vehículo, cambiando de tema.

5. No te apresures

Los clientes favoritos de los vendedores son los que parecen tener prisa, ya que suelen ser los que no inspeccionan el coche con cuidado o no negocian el precio. Nunca entres al concesionario cuando estás con prisa, incluso si necesitas un auto de inmediato, se aprovecharán de la situación. Muchos vendedores dicen que no te presionarán, ni te apresurarán a comprar, pero generalmente lo hacen de todos modos. Si sientes que el proceso de compra avanza demasiado rápido, puedes decirle al vendedor que regresarás en otro momento. Si el auto que te interesaba ya no está, recuerda que hay muchos más autos disponibles por ahí.

6. Prepárate para irte

Una vez que hayas determinado un precio que te parezca justo, haz tu oferta con claridad y no digas nada más. Si el vendedor no está dispuesto a negociar, vete. No deberías pagar más de lo que, según tu investigación, vale el vehículo. Si decides irte, es posible que el vendedor te haga una oferta que te convenga antes de que llegues a la puerta.

7. Ten cuidado con los servicios complementarios costosos

Los contratos de servicio, el grabado de vidrio, la capa base y los selladores de pintura son servicios complementarios innecesarios que ayudan al concesionario a aumentar sus ganancias. No los compres.

8. Revisa el historial del vehículo

En lugar de confiar en la palabra del vendedor sobre el historial y la condición del vehículo, obtén un informe del historial del vehículo en CarFax o Experian Automotive. Puede alertarte sobre algún posible fraude en el odómetro; revelar daños anteriores por inundaciones, incendios y accidentes; o informarte si alguna vez se ha emitido un título reconstruido o de rescate para el vehículo. Sin embargo, un informe limpio no es garantía de que un vehículo no esconda problemas. También puedes obtener una verificación gratuita del VIN a través de la National Insurance Crime Bureau.

La ley federal no exige que se realicen retiros del mercado en automóviles usados, ni siquiera en coches usados certificados. Así que asegúrate de verificar si existen retiros abiertos ingresando el número de identificación del vehículo (VIN) en safercar.gov. También puedes consultar en ConsumerReports.org/carrecalls. Ya sea que los emita el fabricante de automóviles o los exija el gobierno, los retiros del mercado se establecen para hacerle frente a defectos o problemas relacionados con la seguridad, y las actualizaciones pertinentes deben realizarse de forma oportuna. El trabajo deberá hacerse en un concesionario de autos nuevos de esa marca.

9. Visita a un mecánico

Después de hacer una oferta, pero antes de firmar el contrato de compra, lleva el vehículo a un mecánico calificado que realice diagnósticos de autos de manera rutinaria para que lo inspeccione. No permitas que el concesionario te diga que ya inspeccionó el coche por ti. Si el mecánico encuentra alguna reparación necesaria, descuenta ese costo de tu oferta.

10. Asegura tu financiamiento

Ve a un banco o una cooperativa de crédito y consigue la preaprobación de un préstamo antes de ir al concesionario. El vendedor podría incluso ofrecerte una tasa de interés más baja, lo que jugaría a tu favor.

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