Autos baratos en subastas públicas de EE.UU.: dónde buscar vehículos en California, Texas, Florida y otros estados

Comprar un auto usado en Estados Unidos no significa necesariamente acudir a un concesionario. Gobiernos federales, estados, ciudades, condados, departamentos de policía y otras agencias públicas venden todos los años miles de vehículos mediante subastas abiertas al público.

Entre ellos pueden aparecer sedanes, camionetas, SUV, antiguos vehículos policiales y unidades retiradas de flotas oficiales. También existen subastas de autos incautados o abandonados.

En septiembre de 2026 hay vehículos disponibles en estados como California, Texas, Florida e Illinois, algunos con pujas iniciales o actuales de apenas unos cientos o pocos miles de dólares.

Pero hay una advertencia fundamental: el precio que aparece en una subasta no es necesariamente el precio al que terminará vendiéndose el automóvil. La cifra puede aumentar hasta el cierre y algunos vehículos tienen un precio de reserva que debe alcanzarse para completar la venta.

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El gobierno de EE.UU. subasta miles de vehículos cada año

El propio gobierno federal explica que cada año se subastan miles de vehículos. Algunos pertenecieron a flotas gubernamentales y pueden encontrarse en buenas condiciones. Otros fueron incautados por diferentes agencias y podrían necesitar reparaciones importantes.

Las ventas pueden realizarse de manera presencial, por internet o mediante ofertas y existen distintos canales según quién sea propietario del vehículo.

Entre los sitios señalados oficialmente por USA.gov aparecen:

GSA Fleet Vehicle Sales.

GSA Auctions.

Subastas de bienes incautados del U.S. Marshals Service.

Subastas del Departamento del Tesoro.

Además, estados y municipios utilizan plataformas de subastas como GovDeals y Public Surplus para desprenderse de vehículos que ya no necesitan.

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California: autos, SUV e incluso vehículos eléctricos

California concentra una cantidad importante de unidades disponibles en subastas por internet.

En los listados recientes de GovDeals aparecen vehículos localizados en ciudades como Los Ángeles, Sacramento, Oakland, Montclair, Ontario y Placentia. Entre las unidades ofertadas recientemente figuraban Honda Accord, Ford Explorer, Jeep Wrangler, Kia, Chevrolet y hasta un Tesla Model Y.

Los precios son muy variados. Algunos SUV aparecían con pujas por debajo de $3,000, mientras que modelos más recientes o de mayor valor superaban ampliamente esa cifra. Esos importes son dinámicos y pueden aumentar antes de que finalice la subasta.

También hay gobiernos locales que utilizan Public Surplus. Por ejemplo, California City publicó recientemente camionetas Ford con precios iniciales desde $1,000 y $2,000.

Texas: cientos de vehículos y antiguos autos oficiales

Texas es otro de los mercados con una fuerte presencia de subastas. En GovDeals puedes ver cada mes ofertas de automóviles. En septiembre, hay carros y camionetas en Houston, San Antonio, Tyler, New Braunfels, Cedar Park y otras ciudades.

Entre los vendedores aparecen condados, ciudades, oficinas del sheriff, distritos escolares y otras entidades públicas, además de operadores de depósitos e incautación. Los listados recientes incluyen Toyota Camry, Ford Fusion, Ford Explorer, Chevrolet Tahoe y otros modelos.

La plataforma muestra incluso decenas de vehículos dentro de franjas de precio inferiores a $2,000, aunque eso no significa que el automóvil vaya a venderse finalmente por ese monto.

Texas también cuenta con un sistema estatal para desprenderse de bienes públicos excedentes. El Texas Parks and Wildlife Department, por ejemplo, explica que las unidades que no son adquiridas por otras entidades públicas pueden ofrecerse posteriormente al público mediante subastas competitivas en línea.

Todos los bienes se venden “as is, where is”, es decir, tal como están y sin garantía.

Florida: Miami, Jacksonville y otras ciudades tienen autos en subasta

Florida también presenta una oferta considerable. A mediados de septiembre, GovDeals mostraba más de 250 vehículos de pasajeros dentro del estado, distribuidos en localidades como Miami, Fort Lauderdale, Jacksonville, Hollywood, Davie y West Palm Beach.

Entre las unidades listadas recientemente aparecían modelos de Toyota, Mercedes-Benz, Chevrolet, Ford, Volkswagen y Hyundai. En Miami, por ejemplo, podían encontrarse Volkswagen Tiguan, Mercedes-Benz y otros vehículos disponibles mediante pujas online.

No todos esos automóviles pertenecen necesariamente al gobierno: GovDeals también incorpora otros vendedores autorizados. Por eso es importante revisar quién figura como propietario o vendedor de cada lote antes de ofertar.

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Illinois: algunos autos aparecen con pujas desde pocos cientos de dólares

Illinois muestra por qué estas plataformas despiertan tanto interés entre quienes buscan un vehículo económico. A principios de septiembre, aparecían Ford Focus ofrecidos en Elgin con pujas alrededor de $200, además de vehículos como Kia Soul, Ford Explorer, Mercedes-Benz C-Class y antiguos autos policiales.

De nuevo: recuerda que $200 puede ser únicamente la oferta vigente o inicial, no el costo final del automóvil. Cuando quedan varios días para que termine una subasta, el precio puede incrementarse considerablemente a medida que ingresan nuevos compradores.

También hay subastas federales de autos incautados

No todas las oportunidades provienen de gobiernos estatales o municipales. El Departamento del Tesoro mantiene un calendario de ventas de bienes confiscados y durante septiembre realizó una subasta específica de vehículos entre el 1 y el 8 de septiembre.

El organismo también mantiene centros de venta en Riverside, California; Pompano Beach, Florida; y Dayton, Nueva Jersey, y confirma que sus ventas generales están abiertas al público.

Los vehículos vendidos por el Tesoro pueden proceder de decomisos vinculados con investigaciones federales.

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Cómo participar en una subasta de autos

Cada plataforma establece sus propias reglas, pero el proceso suele comenzar con la creación de una cuenta. En GovDeals, por ejemplo, el usuario debe registrarse y activar su cuenta antes de realizar ofertas. Las subastas funcionan mediante incrementos sucesivos y el ganador suele ser el participante con la oferta más alta que alcance, cuando exista, el precio de reserva.

Antes de ofertar conviene comprobar:

Quién vende el vehículo.

Si tiene título disponible.

Si funciona y puede conducirse.

Kilometraje.

Historial y posibles daños.

Condiciones de inspección.

Comisión para el comprador.

Impuestos.

Plazo y lugar de retiro.

Si será necesario contratar una grúa.

Un auto de $1,000 puede terminar costando mucho más

Las subastas pueden ofrecer oportunidades, pero comprar únicamente por el precio puede resultar caro.

Muchos vehículos se venden sin garantía y en el estado en que se encuentran. Incluso cuando parecen económicos, después pueden aparecer gastos por reparaciones, traslado, impuestos, registro, título o comisiones de la plataforma.

La ciudad de Nueva York, por ejemplo, advierte en sus propias subastas que muchos autos incautados o abandonados no tienen llaves y podrían necesitar ser remolcados. El DMV también puede terminar clasificando determinadas unidades como vehículos de salvamento.

Por eso, siempre que sea posible, conviene inspeccionar el vehículo antes de ofertar o consultar con un mecánico.

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Dónde encontrar las subastas oficiales

Para buscar oportunidades sin caer en sitios fraudulentos, USA.gov recomienda comenzar desde los canales gubernamentales. El portal federal reúne los enlaces hacia las ventas de GSA, U.S. Marshals Service y Departamento del Tesoro, mientras que estados y ciudades suelen publicar sus propias subastas o contratar plataformas especializadas.

GovDeals, por su parte, es utilizado por miles de agencias gubernamentales y permite filtrar vehículos por estado, ciudad, tipo y rango de precios.

Para quienes buscan un auto usado a menor precio, estas subastas amplían las opciones. La clave está en no confundir una puja baja con una compra barata: revisar el estado del vehículo y calcular todos los gastos sigue siendo tan importante como ganar la subasta.

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