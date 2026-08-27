El estado de EE.UU. que nadie esperaba está disparando sus ventas de eléctricos

El mapa de los autos eléctricos en Estados Unidos está dejando un dato difícil de ignorar. Oklahoma, un estado que no suele aparecer entre los principales impulsores de esta tecnología, registró el mayor crecimiento en ventas durante los últimos años.

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El dato aparece en un informe de Yardi Matrix publicado el 22 de junio y llama la atención porque California sigue siendo el territorio con mayor volumen de vehículos eléctricos.

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La diferencia está en el ritmo de crecimiento, donde Oklahoma tomó una ventaja considerable sin contar con una política estatal especialmente agresiva para promoverlos.

La electricidad barata puede ser la clave

Oklahoma no tiene un mandato estatal de vehículos de cero emisiones y sus incentivos están lejos de los programas disponibles en California. Aun así, existe un factor que puede estar inclinando la balanza a favor de los eléctricos, el costo relativamente bajo de la electricidad.

Según Yardi Matrix, esa combinación puede hacer que algunos conductores encuentren sentido en utilizar un vehículo eléctrico para los recorridos diarios. Incluso existe la posibilidad de que termine funcionando como el segundo automóvil de una familia, mientras una camioneta tradicional queda reservada para remolcar o transportar cargas.

El eléctrico MG Marvel R. Crédito: MG. Crédito: Cortesía

Otros estados también aceleran

Oklahoma no es el único caso llamativo. Montana registró un crecimiento de 487% en las matriculaciones de vehículos eléctricos durante cinco años. Arkansas llegó a 454%, Nueva Jersey alcanzó 422% y Nevada registró 420%.

Las cifras impresionan, aunque hay que ponerlas en contexto. Estos porcentajes parten de mercados relativamente pequeños, por lo que el aumento porcentual no significa que hayan superado a los estados con mayor cantidad de eléctricos circulando.

El mercado estadounidense sigue con altibajos

El panorama nacional, sin embargo, es menos optimista. Las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos disminuyeron 3,6% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025.

El segundo trimestre dejó una señal algo más positiva, con un crecimiento de 13,9% frente al primero. El precio del combustible también está pesando en las decisiones de compra y puede llevar a algunos consumidores a considerar un eléctrico, incluso en el mercado de segunda mano.

El eléctrico, Kia Niro. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

La participación de los eléctricos llegó aproximadamente al 10% durante el tercer trimestre de 2025, antes de que desapareciera el crédito fiscal federal. Para el primer trimestre de 2026 había bajado al 5,4%. Pese a ello, Estados Unidos ya suma cerca de 6,7 millones de vehículos eléctricos matriculados, alrededor del triple de los registrados en 2021.

California mantiene otra estrategia

Mientras Oklahoma crece por razones más relacionadas con los costos y las decisiones individuales de los compradores, California mantiene una estrategia mucho más enfocada en políticas públicas e infraestructura.

El estado continúa ampliando las facilidades para los propietarios de vehículos eléctricos, incluso con espacios de estacionamiento y cargadores de nivel 2 en propiedades multifamiliares.

El caso de Oklahoma demuestra que la expansión del auto eléctrico no depende de una sola fórmula. Los incentivos pueden ayudar, pero los precios de la energía, el combustible, la infraestructura y las necesidades de cada conductor también están jugando un papel cada vez más importante.

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