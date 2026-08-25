MG 07 rompe récord en China con 10,000 pedidos en 2 minutos

China tiene un nuevo fenómeno de ventas y se llama MG 07. Esta berlina tipo fastback, disponible en versiones eléctricas e híbridas enchufables, acaba de reventar el mercado al superar los 10,000 pedidos firmes en apenas 1 minuto y 57 segundos desde la apertura oficial de sus órdenes.

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La cifra deja en ridículo al registro anterior de la marca. El MG4 había necesitado 39 minutos y 37 segundos para llegar al mismo volumen de pedidos, casi veinte veces más tiempo que su hermano menor.

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Y el dato se vuelve aún más impresionante si se toma en cuenta que el 07 ya venía de acumular 45,000 pre-reservas en su primer día, cifra que luego escaló hasta 59,000.

Precios agresivos para conquistar el mercado chino

MG salió a competir con precios promocionales que van de 105,900 a 156,900 yuanes, cerca de $15,700 y $23,300 dólares respectivamente. Son siete versiones distintas las que conforman esta oferta, repartidas entre configuraciones cien por ciento eléctricas e híbridas enchufables, lo que amplía bastante el abanico de compradores potenciales.

El argumento más fuerte del MG 07 eléctrico tope de gama está en su paquete de 91 kWh, suministrado por CATL. Va montado sobre una arquitectura de 800 voltios con capacidad de carga rápida 5C, una combinación que le permite alcanzar 845 kilómetros de autonomía homologada bajo el ciclo CLTC chino. MG completa la gama eléctrica con opciones de 610 y 650 kilómetros.

La versión de entrada usa una batería de tecnología semisólida de 67 kWh, fabricada por Qingtao, con la que llega hasta los 650 kilómetros CLTC. Ya en los acabados superiores, el salto al paquete de 91 kWh empuja la cifra hasta los 845 kilómetros mencionados.

Vale la pena anotar que la demanda está moviendo también los planes de producción de MG. Más del 45% de los pedidos iniciales corresponden justamente a las versiones de mayor autonomía, así que la marca ya solicitó capacidad adicional a sus proveedores de celdas para no quedarse corta con el abastecimiento.

El híbrido enchufable apunta a los 1,745 kilómetros

La propuesta PHEV cambia el enfoque por completo. Con 4,885 metros de largo y 2,825 metros entre ejes, el MG 07 se planta en el segmento de berlinas medianas con un sistema que junta un motor de gasolina 1.5 litros de 110 caballos con un propulsor eléctrico, para una potencia conjunta de 207 caballos. Según la homologación china, es capaz de recorrer 245 kilómetros en modo eléctrico puro y llegar hasta 1,745 kilómetros de autonomía combinada.

El consumo declarado tampoco se queda atrás. MG asegura apenas 2,91 litros por cada 100 kilómetros una vez agotada la batería, siempre bajo las mismas condiciones del ciclo CLTC.

Este arranque tan fuerte llega justo en uno de los mercados más disputados para las berlinas electrificadas, donde el MG 07 ya se mide de tú a tú con el BYD Seal 07 DM-i y el Lynk & Co 07 EM-P. El verdadero reto ahora no es vender, sino entregar. Convertir semejante volumen de pedidos en autos reales en manos de los clientes será la prueba definitiva.

Consciente de ese riesgo, MG amplió su red comercial y de distribución hasta cerca de 600 puntos de venta, triplicando su tamaño en el último año para intentar sostener el ritmo de un lanzamiento que ya se salió de lo previsto.

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