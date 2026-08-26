Una Ram de 900 caballos y otra con motor Viper salen a subasta

Esta subasta no será cualquiera, con dos Ram separadas por más de dos décadas, pero unidas por su carácter extremo.

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Ram Trucks, RealTruck, UFC, Folds of Honor y Barrett-Jackson se asociaron para llevarlas a una venta benéfica que se realizará el 11 de septiembre de 2026, en el West Pavilion del Las Vegas Convention Center, en Las Vegas.

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La protagonista más reciente será una Ram 1500 Rumble Bee SRT 2027 construida especialmente para esta ocasión. A su lado aparecerá una Ram 1500 SRT-10 2005, una pickup que lleva bajo el capó uno de los motores más recordados de la historia de Dodge, el V10 del Viper.

La puja comenzará aproximadamente a las 3:30 p. m. PDT y Barrett-Jackson no cobrará tarifas ni comisiones por la operación. De esta manera, el 100% del precio final de ambas camionetas será destinado a Folds of Honor, mientras que otra parte de los recursos respaldará organizaciones benéficas hispanas mediante la UFC Foundation.

Una Rumble Bee que supera los 900 caballos

La unidad moderna no será una Rumble Bee SRT cualquiera. Ram y Direct Connection prepararon una configuración exclusiva que parte de un HEMI V8 supercargado de 6,2 litros, con una potencia inicial de 777 caballos de fuerza y 680 libras-pie de torque.

La preparación irá todavía más lejos con un supercargador Direct Connection de 3,0 litros. Con esta modificación, la potencia prevista supera los 900 caballos de fuerza, una cifra que coloca a esta pickup en un terreno normalmente reservado para deportivos de altas prestaciones.

El exterior también fue pensado para diferenciarla del resto. La carrocería combina el rojo perlado Melted Red en la parte superior con Diamond Black Crystal Pearl en la zona inferior. Los gráficos de la caja mantienen el tono rojo, mientras que los guardabarros y distintos detalles recurren al negro.

Las ruedas de 22 pulgadas en negro satinado, las pinzas de freno Brembo, la franja central negra del capó y el emblema Ram en rojo Flame completan la preparación.

Hay además un detalle pensado especialmente para los coleccionistas. La consola central llevará una insignia personalizada que identificará y autenticará esta unidad como una construcción única.

Ram 1500 Rumble Bee SRT 2027. Crédito: Ram Trucks. Crédito: Cortesía

La SRT-10 conserva el corazón del Viper

La otra camioneta juega con la nostalgia. La Ram 1500 SRT-10 de 2005 utiliza un V10 de 8,3 litros con 500 caballos de fuerza, derivado directamente del propulsor del Dodge Viper.

Cuando llegó al mercado, esta pickup llevó la idea de una camioneta deportiva a un nivel poco habitual. De hecho, llegó a conseguir un récord Guinness como la pickup de producción más rápida del mundo.

Para esta subasta, RealTruck recurrió a ProMotorsports y trabajó junto a Mark Trostle, vicepresidente de diseño de Ram, SRT y Mopar, para darle una nueva apariencia.

El amarillo y negro dominan la carrocería, acompañados por gráficos oscuros en el capó y elementos inspirados en el Viper en la caja. El habitáculo también recibió cambios, con asientos de cuero negro Alea y detalles amarillos.

La preparación suma accesorios de RealTruck, entre ellos los estribos eléctricos PowerStep, una cubierta de lona enrollable Pro X15 y protectores de Husky Liners para el piso y la caja.

La subasta también incluye una experiencia con UFC

La SRT-10 tiene otro vínculo interesante con la organización de artes marciales mixtas. El año 2005, cuando fue fabricada, también marcó el inicio de The Ultimate Fighter, el reality que ayudó a impulsar la popularidad de UFC bajo el liderazgo de Dana White.

Precisamente White, presidente y CEO de UFC, estará en Barrett-Jackson junto a Craig Jackson para participar en la promoción de la puja.

El ganador recibirá algo más que las dos pickups. El paquete también contempla una experiencia VIP de UFC para un evento futuro elegido por quien se quede con el lote.

La elección de Las Vegas tampoco es casual. El 12 de septiembre, UFC y Zuffa Boxing tendrán actividades en Las Vegas, Nevada, y Glendale, Arizona, durante el fin de semana relacionado con la celebración de la Independencia de México. Parte de los recursos obtenidos se dirigirá a organizaciones benéficas hispanas mediante UFC Foundation.

Ram 1500 SRT-10 2005. Crédito: Ram Trucks. Crédito: Cortesía

Una fecha con un significado especial

La venta tendrá lugar el 11 de septiembre de 2026, exactamente 25 años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Por eso, el proyecto también busca rendir homenaje a las casi 3.000 personas que perdieron la vida y reconocer a quienes participaron en las labores de respuesta después de la tragedia.

El dinero recaudado tendrá como principal beneficiaria a Folds of Honor, organización que entrega becas educativas a familiares de militares y socorristas estadounidenses caídos o discapacitados.

La subasta forma parte de Barrett-Jackson Las Vegas 2026, evento programado entre el 10 y el 12 de septiembre. La venta de las dos Ram está fijada para el día 11 y podrá seguirse mediante History, FYI, el sitio web de Barrett-Jackson y su canal de YouTube.

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