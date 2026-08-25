Trump amenaza a Canadá con un arancel del 50% a sus autos

Una nueva amenaza comercial sacude la relación entre Washington y Ottawa. Donald Trump anunció que estudia llevar hasta 50% el arancel a los vehículos fabricados en Canadá, una medida que golpearía también a camiones ligeros y pesados, autopartes y acero.

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Se trata de un golpe directo a una cadena productiva que ambos países han construido conjuntamente por décadas. Si el mandatario estadounidense confirma la medida, entraría en vigor el 1 de enero de 2027.

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El anuncio se produce justo después de que las conversaciones comerciales entre ambos gobiernos colapsaran, tras meses de esfuerzos por suavizar los gravámenes vigentes desde abril de 2025. En lugar de un acuerdo, lo que quedó fue una relación bilateral aún más tensa.

Las versiones cruzadas sobre el fracaso

El primer ministro canadiense, Mark Carney, responsabilizó a Washington por el quiebre de las negociaciones. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, fueron los negociadores canadienses quienes introdujeron el tema de los camiones de mediano y alto tonelaje en los momentos finales del diálogo, complicando así un posible entendimiento.

Donald Trump, presidente de EE.UU. Crédito: Alex Brandon | AP

Carney ofrece una lectura distinta. El mandatario sostuvo que ambas partes ya habían acordado bajar el arancel general sobre automóviles a 15%, pero que fue Estados Unidos quien, sobre el cierre, insistió en dejar fuera de ese alivio a los vehículos más grandes.

“No estábamos dispuestos a comprometer la soberanía de Canadá ni a debilitar nuestras industrias clave”, declaró Carney ante la prensa.

Lo que sigue vigente mientras tanto

Sin acuerdo a la vista, el arancel nominal de 25% sobre los vehículos ensamblados en suelo canadiense se mantiene firme. Ese porcentaje ya representa un costo adicional pesado para las plantas ubicadas en Ontario y otras provincias industriales del país.

Llega el Toyota GR Yaris Type 26. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

“Aclaramos lo que estaba sobre la mesa y quedamos decepcionados con las respuestas recibidas”, señaló el primer ministro sobre el resultado de las conversaciones.

El impacto que tendría en los precios

Un arancel del 50% se traduciría en aumentos directos en el precio final de los vehículos que se venden en Estados Unidos. La industria automotriz norteamericana funciona con un esquema de producción muy integrado, donde piezas, ensamblajes y acero cruzan la frontera varias veces antes de llegar al comprador.

El golpe sería especialmente fuerte en los segmentos donde los camiones pesados tienen mayor peso comercial. Fabricantes, concesionarios y consumidores esperan ahora para ver si esta amenaza se concreta o si ambos gobiernos logran retomar el diálogo antes de enero de 2027.

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