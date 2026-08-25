Una locura: Tesla llama a revisión a 2,9 millones de autos en China

Un problema de diseño que parecía menor terminó por convertirse en un dolor de cabeza masivo para Tesla en China. La Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) del país ordenó el llamado a revisión de 2,9 millones de unidades de los modelos eléctricos Model 3 y Model Y fabricados localmente, y la medida arrancará el 25 de septiembre.

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El origen del problema está en las manillas mecánicas internas de emergencia, esas que deberían salvar vidas justo cuando más se necesitan.

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Según explicó el regulador, los mecanismos son “de un color similar al del interior, lo que dificulta su identificación y operación” en medio de una emergencia.

Tesla Model 3. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Un procedimiento que puede costar segundos valiosos

El propio sitio web de Tesla describe cómo funciona el sistema en el Model 3. Los pasajeros deben meter la mano en un compartimento dentro del bolsillo de la puerta y localizar un cable de liberación para abrir manualmente la puerta trasera, un procedimiento que no siempre resulta intuitivo bajo presión.

La SAMR fue enfática sobre el riesgo real que implica esta falla. “En situaciones extremas, como colisiones graves que provoquen el fallo del sistema de baja tensión del vehículo, (las manillas) pueden afectar a la capacidad de los pasajeros para abrir rápidamente las puertas del coche y permitir operaciones de escape y rescate fuera del vehículo”, indicó el organismo.

Tesla Model Y. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Tesla enfrenta un segundo llamado a revisión

El problema de las manillas no llega solo. La SAMR confirmó que Tesla también está retirando, por separado, 2,7 millones de unidades de producción nacional de sus modelos Model 3 y Model Y por fallas en los sistemas de monitorización que vigilan al conductor mientras usa las funciones de asistencia de dirección.

Tesla está lejos de ser un caso aislado. Ocho fabricantes chinos de automóviles presentaron pedidos de revisión por riesgos de seguridad similares, entre ellos Xiaomi, XPeng, Geely, Chery y Leapmotor, todos con vehículos cuyas manillas se camuflan demasiado bien con el resto del interior.

Xiaomi ya puso en marcha su propio llamado a revisión desde el viernes, con cerca de 390,000 unidades de su serie SU7 del año 2024. Un día después, el sábado, XPeng siguió el mismo camino con el retiro de casi 265,000 vehículos.

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