Hyundai Palisade High Roof 2027 lleva el lujo VIP a otro nivel

Hyundai encontró una manera bastante particular de cambiar la experiencia a bordo del Palisade. La marca tomó su SUV de tres filas y elevó considerablemente el techo para crear una configuración que parece pensada más para viajar como pasajero que para conducir.

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El resultado es el Hyundai Palisade High Roof 2027, un modelo de producción que nació como prototipo en el Salón de la Movilidad de Seúl y que finalmente llegó a las calles de Corea del Sur.

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La modificación más evidente está en la parte superior de la carrocería. El techo creció aproximadamente 9,5 pulgadas, hasta alcanzar una altura total cercana a los 2.005 milímetros, equivalentes a unas 79 pulgadas.

A pesar de este incremento, Hyundai asegura que mantiene dimensiones compatibles con los estacionamientos subterráneos. Las proporciones exteriores siguen siendo las de un SUV grande, aunque la sección elevada del techo cambia por completo su presencia.

La segunda fila se convierte en una zona VIP

El espacio ganado no está pensado principalmente para que el conductor tenga más comodidad. Hyundai concentró buena parte de la transformación en los pasajeros de la segunda fila, que reciben un ambiente mucho más parecido al de una limusina ejecutiva.

Una de las piezas más llamativas es una pantalla de 21,4 pulgadas instalada en el techo. El sistema está pensado para ofrecer entretenimiento a quienes viajan detrás, mientras las luces de lectura LED retráctiles de dos vías y la iluminación ambiental Starry Sky buscan darle al habitáculo una atmósfera más exclusiva.

Con el paquete VIP, el Palisade High Roof puede convertirse incluso en una especie de oficina móvil. Y quienes quieran llevar el equipamiento todavía más lejos pueden optar por el VIP Package 2.

Este paquete agrega una consola central específica para los ocupantes posteriores, con dos bases de carga inalámbrica para teléfonos y portavasos capaces de mantener las bebidas calientes o frías.

Tecnología para acompañar el aumento de altura

El lujo no se queda solamente en los acabados. Hyundai incorporó un sistema de purificación de aire y tecnología de esterilización UV-C, diseñada para ayudar a reducir la presencia de bacterias, virus y hongos dentro del habitáculo.

También aparecen alfombrillas premium exclusivas para los pasajeros VIP, un detalle que refuerza la intención de convertir esta zona del vehículo en el espacio principal de la experiencia.

La suspensión tiene igualmente un papel importante. El Palisade High Roof equipa de serie la suspensión electrónicamente controlada Preview, capaz de anticipar las condiciones del camino y ajustar su funcionamiento.

Hyundai Palisade 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Para acompañar el conjunto, Hyundai utiliza ruedas de aleación de 21 pulgadas con neumáticos Pirelli. La combinación busca mantener una conducción refinada y una apariencia acorde con el enfoque de lujo del modelo.

¿El Palisade High Roof llegará a Estados Unidos?

Aquí aparece la gran incógnita. Por ahora, el Palisade High Roof 2027 está reservado para Corea del Sur, por lo que no existe confirmación de que esta configuración vaya a venderse en Estados Unidos.

Su presentación resulta interesante para el mercado norteamericano porque demuestra hasta dónde puede llevar Hyundai la idea de un SUV grande de tres filas. Sin embargo, que haya pasado de prototipo a vehículo de producción en Corea no significa necesariamente que vaya a cruzar las fronteras.

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