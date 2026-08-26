48,000 Toyota Tacoma deben ir al taller por un problema de suspensión

Los propietarios de una Toyota Tacoma TRD Off-Road 2024 o 2025 tendrán que prestar atención a una nueva campaña de seguridad de la marca. Toyota llamó a revisión 48,280 unidades debido a un posible defecto en los amortiguadores Bilstein utilizados por estas pickups.

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El inconveniente está relacionado con los amortiguadores que cuentan con depósitos externos de aceite, un sistema pensado para mejorar el comportamiento de la suspensión cuando la camioneta enfrenta caminos complicados.

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La preocupación aparece en una brida soldada que conecta ese depósito con el cuerpo del amortiguador. Una zona metálica que no recibió el tratamiento adecuado puede quedar expuesta a humedad, sal, piedras y suciedad, condiciones que podrían acelerar la aparición de corrosión.

Si la corrosión debilita la unión, el depósito externo podría terminar desprendiéndose mientras la Tacoma está en movimiento.

Toyota detectó el problema después de varios reportes

La investigación de Toyota comenzó en septiembre de 2025, después de que la compañía recibiera información sobre una posible fuga en uno de estos amortiguadores.

Una revisión posterior realizada en un concesionario encontró una unidad cuyo depósito externo ya se había separado. A partir de ese caso, Toyota profundizó la investigación junto con el proveedor encargado de los componentes.

Los análisis apuntaron a una combinación de factores que puede favorecer el deterioro de la pieza, entre ellos las dimensiones de la brida, los golpes de piedras y la exposición constante a salpicaduras.

Hasta finales de julio, Toyota contabilizaba 20 reportes técnicos de campo y 62 reclamaciones de garantía relacionadas con el problema.

El riesgo va más allá de la suspensión

La pérdida del depósito no necesariamente significa únicamente una reducción en el desempeño de los amortiguadores. Si la pieza se desprende cuando la pickup circula, podría caer sobre la carretera y convertirse en un peligro para otros conductores.

Ese escenario resulta especialmente delicado cuando la camioneta circula a velocidades elevadas o por vías donde otros vehículos tienen poco tiempo para reaccionar.

La Tacoma TRD Off-Road utiliza este tipo de amortiguadores precisamente porque está orientada a condiciones de manejo más exigentes. Los depósitos externos ayudan al sistema a gestionar mejor la temperatura y el funcionamiento de la suspensión, pero sus componentes también están expuestos a un entorno más agresivo.

La reparación será gratuita para los propietarios

Los concesionarios Toyota deberán revisar los amortiguadores delanteros y traseros de las unidades involucradas para determinar si necesitan ser reemplazados.

Cuando corresponda, la compañía sustituirá los conjuntos de amortiguadores sin costo para el propietario. Las nuevas piezas estarán actualizadas para disminuir la posibilidad de corrosión en el área donde se produce la unión.

La red de distribuidores recibió información sobre la campaña durante agosto de 2026. Los avisos dirigidos a los propietarios comenzarán a enviarse por correo a partir del 5 de octubre de 2026.

Mientras reciben la comunicación, los dueños de una Tacoma TRD Off-Road 2024 o 2025 pueden comprobar el VIN en los canales oficiales de Toyota o comunicarse directamente con un concesionario autorizado.

La revisión es particularmente importante porque el problema no afecta a cualquier Tacoma, sino a una configuración equipada con los amortiguadores Bilstein señalados en la campaña. Atender el llamado permitirá comprobar el estado de la suspensión y, si hace falta, reemplazar los componentes afectados antes de que el desprendimiento pueda generar un riesgo en carretera.

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