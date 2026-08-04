California activa el reembolso de $3,500 para comprar autos eléctricos: quiénes califican y cómo obtenerlo

California comenzó a implementar en agosto MyFirstEV, un nuevo programa que permite obtener un descuento inmediato de hasta $3,500 al comprar o arrendar por primera vez un vehículo eléctrico nuevo.

El beneficio también contempla un reembolso de $1,750 para determinados vehículos eléctricos usados. A diferencia de otros incentivos, el dinero no se entregará meses después ni funcionará como un crédito en la declaración de impuestos: deberá descontarse directamente del precio en el punto de venta.

Sin embargo, los interesados deben actuar con cautela. Aunque el programa entró en su etapa de lanzamiento durante agosto, la Junta de Recursos del Aire de California, conocida como CARB, todavía debe publicar los detalles definitivos sobre la disponibilidad de los fondos, los concesionarios habilitados y el procedimiento que deberán seguir los compradores.

Cuánto dinero ofrece California por comprar un auto eléctrico

MyFirstEV establece dos niveles principales de ayuda:

$3,500 para comprar o arrendar un vehículo eléctrico nuevo con un precio sugerido por el fabricante de hasta $50,000.

$1,750 para comprar un vehículo eléctrico usado cuyo precio de venta no supere los $25,000.

En el caso de los autos usados, el gobierno de California indicó que deberán venderse mediante los programas de vehículos usados o seminuevos certificados de los fabricantes participantes.

El descuento se aplicará durante la operación de compra o arrendamiento. Esto significa que el beneficiario deberá ver reflejada la reducción en el contrato y en el precio final acordado con el concesionario.

Quiénes califican para el reembolso de $3,500

El programa está dirigido a residentes de California que compren o arrienden su primer vehículo de cero emisiones.

La legislación establece que el comprador deberá firmar una declaración o certificación en la que confirme que se trata de su primer vehículo de este tipo. El automóvil deberá quedar registrado a nombre de un residente de California.

Hasta el momento, las reglas anunciadas no establecen un límite de ingresos familiares. Por lo tanto, el principal requisito personal no es cuánto gana el solicitante, sino que nunca haya sido propietario de un vehículo de cero emisiones y que cumpla con las condiciones de residencia y registro.

No obstante, los fondos son limitados. California destinó aproximadamente $135.5 millones, que serán igualados por los fabricantes participantes, para alcanzar alrededor de $270 millones en incentivos.

Qué marcas participan en MyFirstEV

El gobierno de Gavin Newsom confirmó la participación de 13 fabricantes: Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Lucid, Mitsubishi, Nissan, Rivian, Subaru, Tesla, Toyota y Volvo.

Esto no significa necesariamente que todos los modelos eléctricos de esas compañías califiquen. En términos generales, el vehículo nuevo no deberá superar los $50,000 de precio sugerido y el usado tendrá que costar hasta $25,000.

La ley incluye una excepción al límite de precios para determinadas compañías dedicadas exclusivamente a fabricar vehículos de cero emisiones y con sede en California. La aplicación concreta de esa excepción dependerá de las reglas finales y de los acuerdos que CARB establezca con cada fabricante.

Cómo obtener el descuento para comprar un auto eléctrico

El comprador no debería solicitar un cheque tras adquirir el vehículo. El incentivo fue diseñado como una rebaja inmediata dentro de la operación realizada con el fabricante o concesionario participante.

Antes de firmar, conviene seguir estos pasos:

Confirmar que la marca participa en MyFirstEV.

Preguntar al concesionario si ya está autorizado para procesar el incentivo.

Verificar que el modelo y su precio cumplen con los límites del programa.

Informar que se trata del primer vehículo de cero emisiones del comprador.

Revisar que los $3,500 o $1,750 aparezcan expresamente descontados en el contrato.

Los compradores no deberían aceptar una promesa verbal de recibir el dinero posteriormente. Hasta que CARB publique las instrucciones definitivas, es recomendable pedir al concesionario una confirmación por escrito de que la operación está cubierta por MyFirstEV.

¿El descuento ya está disponible en todos los concesionarios?

No necesariamente. California inició el programa durante agosto. Sin embargo, los últimos comunicados oficiales disponibles señalaron que CARB anunciaría durante este mes cuándo estarían disponibles los fondos y cómo podrían utilizarse.

Por esa razón, el lanzamiento puede realizarse gradualmente y dependerá de que cada fabricante complete sus acuerdos con el Estado y habilite a sus concesionarios.

Quienes estén considerando comprar un auto eléctrico deberían consultar primero con la agencia y evitar cerrar la operación hasta verificar que el descuento pueda aplicarse directamente al precio final.

Por qué California creó MyFirstEV

El programa fue aprobado mediante la ley SB 168 como parte del presupuesto estatal 2026-2027 y busca sostener las ventas de vehículos eléctricos después de la eliminación del anterior incentivo federal.

California registró 86,857 ventas de vehículos de cero emisiones durante el segundo trimestre de 2026, equivalentes al 19.1% de todas las ventas de autos nuevos en el estado. Las autoridades esperan que MyFirstEV ayude a reducir el costo inicial para quienes todavía no han hecho la transición desde un vehículo de gasolina.

La clave para los consumidores será confirmar la disponibilidad antes de comprar. El programa promete una reducción importante, pero el beneficio solo estará garantizado cuando figure expresamente dentro del contrato de compra o arrendamiento.

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