Seguro de auto en EE.UU. para nuevos residentes: lo que debes saber

Conseguir un vehículo suele convertirse en una de las primeras necesidades para quienes comienzan una nueva vida en Estados Unidos. Ya sea para ir al trabajo, estudiar o atender asuntos personales, contar con un automóvil facilita la rutina. Sin embargo, antes de salir a conducir hay un requisito que no puede pasarse por alto, tener un seguro vigente.

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Lo que muchos desconocen es que la falta de una licencia estadounidense no siempre impide contratar una póliza. En varios estados existen alternativas legales que permiten acceder a un seguro utilizando otros documentos válidos, lo que representa un alivio para miles de inmigrantes que apenas empiezan su proceso de adaptación.

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Conocer las opciones disponibles desde el principio puede evitar problemas legales, gastos inesperados y hasta complicaciones con futuras gestiones relacionadas con el vehículo.

Qué documentos pueden servir para contratar una póliza

Las aseguradoras han flexibilizado parte de sus procesos y hoy varias aceptan licencias de conducir emitidas en otros países o el Permiso Internacional de Conducir (IDP). Esto permite que muchos nuevos residentes puedan asegurar un automóvil incluso antes de obtener una licencia local.

Algo similar ocurre con el Número de Identificación Personal del Contribuyente, conocido como ITIN. Este documento suele ser suficiente para tramitar un seguro cuando la persona aún no dispone de un número de Seguro Social.

En aquellos estados donde la normativa exige una licencia estatal para determinadas gestiones, otra posibilidad consiste en registrar como conductor principal a un familiar que sí cumpla ese requisito y añadir al resto de los integrantes del hogar dentro de la póliza.

El Mazda MX-5 Miata 2026. Crédito: Mazda. Crédito: Cortesía

Las coberturas que no debería pasar por alto

La cobertura de responsabilidad civil es la base de cualquier seguro de auto en Estados Unidos. Además de ser obligatoria en prácticamente todo el país, protege al conductor frente a los daños materiales y las lesiones que pueda ocasionar a otras personas en caso de accidente.

Si el vehículo fue adquirido mediante financiación, normalmente el banco solicitará protecciones adicionales. Entre ellas aparecen la cobertura por colisión, que ayuda a reparar el automóvil tras un choque, y la cobertura integral, diseñada para responder ante robos, actos de vandalismo o fenómenos naturales.

También resulta recomendable revisar la cobertura médica o PIP, ya que puede asumir los gastos de atención y recuperación del conductor y de los pasajeros sin esperar a que se determine la responsabilidad del accidente.

Conocimos el Volkswagen Atlas 2027. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Cómo pagar menos sin sacrificar protección

Aceptar la primera oferta rara vez es la mejor decisión. Comparar propuestas de varias aseguradoras permite identificar diferencias importantes tanto en el precio como en las coberturas incluidas.

Otra estrategia frecuente consiste en contratar más de un seguro con la misma compañía. Agrupar el seguro del automóvil junto con una póliza de vivienda o de vida suele traducirse en descuentos que ayudan a reducir el gasto mensual.

También es importante suministrar información veraz al momento de solicitar la póliza. Declarar un kilometraje inferior al real o esconder que el vehículo será utilizado para plataformas de reparto podría provocar la cancelación del seguro cuando más se necesite.

Por último, muchas aseguradoras ofrecen programas de conducción monitoreada mediante aplicaciones móviles. Estas herramientas evalúan aspectos como la velocidad, las frenadas y los hábitos al volante. Quienes demuestran una conducción responsable pueden acceder a descuentos en el costo del seguro, convirtiendo la prudencia al manejar en un beneficio económico.

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