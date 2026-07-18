Pendiente: usar tu auto para trabajar puede afectar tu seguro

Muchas personas utilizan su automóvil todos los días para generar ingresos sin preguntarse si su seguro realmente las protege en caso de un accidente. Esa duda puede marcar una gran diferencia cuando llega el momento de presentar una reclamación, ya que no todas las pólizas ofrecen cobertura para actividades relacionadas con un negocio.

Lee también: Volkswagen comienza a despedirse del Golf diésel en Europa

El uso que se le da a un vehículo es uno de los aspectos que más analizan las aseguradoras. Llevar herramientas, hacer entregas, visitar clientes o transportar mercancía cambia el perfil de riesgo y, en algunos casos, puede dejar sin efecto la protección de un seguro contratado únicamente para uso personal.

Puedes leer: Xiaomi amplía su estrategia y entra al segmento de los híbridos

De acuerdo con la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros de Estados Unidos (NAIC), las pólizas comerciales fueron diseñadas precisamente para cubrir ese tipo de actividades y suelen incluir protecciones que una cobertura particular no contempla.

El uso del vehículo hace toda la diferencia

Un seguro de auto tradicional protege al conductor, a los ocupantes y a terceros frente a distintos tipos de incidentes, siempre que el vehículo sea utilizado de la manera establecida en el contrato.

El problema aparece cuando el automóvil deja de emplearse exclusivamente para actividades personales y comienza a formar parte del funcionamiento de un negocio. Repartos, servicios técnicos, visitas comerciales o el transporte frecuente de productos son situaciones que pueden requerir una cobertura distinta.

Prius HEV 2023. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

También es recomendable revisar el tipo de póliza cuando el vehículo pertenece a una empresa o es utilizado por varios empleados. En esos casos, un seguro comercial suele ajustarse mejor a las necesidades de la operación.

Qué ventajas ofrece una póliza comercial

Aunque comparte varias coberturas con un seguro particular, una póliza comercial está pensada para responder a los riesgos propios de una actividad empresarial.

Generalmente incluye responsabilidad civil por daños a terceros, cobertura por colisión y protección frente a situaciones como robo, incendio o fenómenos naturales. Además, puede extender la protección a vehículos de empresa, flotas o unidades destinadas al transporte de mercancías o pasajeros.

Otro aspecto importante es que las aseguradoras suelen ofrecer límites de responsabilidad más altos, algo que puede resultar fundamental cuando un accidente involucra actividades comerciales.

El precio depende de varios factores

El valor de una póliza cambia según las características del conductor y del vehículo. La NAIC explica que las compañías toman en cuenta elementos como la edad, el historial de manejo, los reclamos anteriores, el lugar de residencia, el tipo de automóvil, la cantidad de kilómetros recorridos y el uso que recibe la unidad.

Interior del Hyundai IONIQ 3. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Por esa razón, un vehículo que pasa buena parte del día realizando entregas normalmente tendrá condiciones distintas a las de un automóvil utilizado únicamente para desplazamientos personales.

Una revisión que puede evitar problemas

Plomeros, electricistas, contratistas, repartidores y pequeños empresarios suelen depender de sus vehículos para mantener en marcha su actividad. Si ocurre un accidente y la póliza no contempla ese uso comercial, las consecuencias económicas pueden ser mucho mayores de lo esperado.

Antes de asumir que el seguro responderá en cualquier circunstancia, lo más recomendable es revisar las condiciones del contrato y confirmar con la aseguradora qué tipo de actividades están cubiertas.

Si el vehículo forma parte del negocio o contribuye directamente a generar ingresos, una póliza comercial puede convertirse en la mejor forma de proteger tanto el patrimonio como la continuidad de la empresa.

Seguir leyendo:

Toyota retrasa la producción de la Highlander eléctrica 2027

Ford llama a revisión más de 110 mil Mustang en EE.UU.

Mazda confirma su primer híbrido completo para la nueva CX-5