Xiaomi amplía su estrategia y entra al segmento de los híbridos

El crecimiento de Xiaomi en la industria automotriz no parece tener freno. Luego de irrumpir con fuerza en el mercado de los vehículos eléctricos y conseguir cifras de ventas que sorprendieron al sector, la compañía china ya tiene lista su siguiente jugada. Esta vez apunta a los híbridos enchufables con una nueva gama de SUV desarrollada para competir en uno de los segmentos más disputados.

Lee también: Mazda confirma su primer híbrido completo para la nueva CX-5

La marca, que hace apenas unos años era conocida casi exclusivamente por sus teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos, ahora busca ampliar su catálogo con vehículos de autonomía extendida. El objetivo es atraer a quienes quieren moverse en modo eléctrico sin depender por completo de la infraestructura de carga.

Puedes leer: Land Rover actualiza el Defender con más personalización y lujo

La nueva familia llevará el nombre Skynomad y estará integrada inicialmente por los modelos N70 y N90, dos SUV de gran tamaño que ya iniciaron el proceso de homologación comercial en China.

Dos SUV para competir con las marcas premium

El Xiaomi Skynomad N70 será el punto de entrada a esta nueva línea. Se trata de un SUV de cinco plazas con casi cinco metros de longitud, dimensiones que lo ubican frente a referentes como el Volvo XC90, el BMW X5 y el Mercedes-Benz GLE.

Por encima estará el Skynomad N90, un modelo aún más grande que supera los 5,2 metros de largo y que podrá configurarse con cinco o siete asientos. Su tamaño lo coloca en el mismo terreno de vehículos como el Mercedes-Benz GLS o el BMW X7, convirtiéndose en el nuevo buque insignia de la marca.

Con esta estrategia, Xiaomi busca ganar protagonismo en el segmento de los SUV familiares de gran formato, una categoría donde la comodidad y el espacio son factores decisivos para muchos compradores.

Tecnología EREV como protagonista

Ambos modelos utilizarán un sistema de autonomía extendida, conocido como EREV. En esta configuración, las ruedas son impulsadas por motores eléctricos, mientras que un motor de gasolina de 1,5 litros funciona únicamente como generador para recargar la batería cuando es necesario.

Introducing Sky Nomad



Xiaomi Sky Nomad reimagines the SUV as living space in motion, built for a generation that travels, works, and lives on the move. Officially unveiled in Mainland China. pic.twitter.com/qawYxjQH1O — Xiaomi (@Xiaomi) July 9, 2026

El N70 de tracción trasera ofrecerá un motor eléctrico de 285 caballos de potencia. La versión N70 Max añadirá un segundo motor para alcanzar una potencia combinada de 421 caballos y una velocidad máxima de 190 km/h.

El Skynomad N90 Max empleará el mismo esquema mecánico de doble motor eléctrico y también desarrollará 421 caballos, manteniendo la velocidad máxima en 190 km/h.

Diferentes baterías y gran autonomía

Xiaomi ofrecerá varias configuraciones de batería según la versión elegida. El N70 estándar incorporará un paquete LFP de 52 kWh con una autonomía eléctrica de hasta 270 kilómetros bajo el ciclo chino CLTC.

Las variantes N70 Max y N90 Max utilizarán una batería NMC de 76 kWh. En el primer caso permitirá recorrer hasta 380 kilómetros en modo eléctrico, mientras que el N90 alcanzará una autonomía de 370 kilómetros antes de que entre en funcionamiento el generador de gasolina.

La nueva gama también incluirá elementos como sensores LiDAR, manijas semiocultas, estribos eléctricos y, en el caso del N90, asientos delanteros capaces de girar 180 grados para ofrecer un interior más versátil.

Por ahora, Xiaomi no ha revelado los precios ni la fecha exacta de lanzamiento de los Skynomad. La compañía mantiene sus planes de iniciar operaciones en Europa a comienzos de 2027, aunque estos SUV híbridos enchufables no llegarían al continente antes de 2028. Con esta nueva ofensiva, la marca deja claro que no quiere limitarse al mercado de los eléctricos y aspira a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la industria automotriz mundial.

Seguir leyendo:

Ojo: los extras pueden duplicar el precio de la Slate Truck

Kia amplía retiro del Telluride tras persistir riesgo de incendio

Ford prepara una pickup eléctrica de $30,000 dólares