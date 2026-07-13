Ojo: los extras pueden duplicar el precio de la Slate Truck

La gran carta de presentación de la Slate Truck es su precio. Esta pickup eléctrica llegó con la promesa de ofrecer una alternativa sencilla, funcional y mucho más asequible que la mayoría de los modelos de su categoría. Sin embargo, esa ventaja puede desaparecer con rapidez cuando el comprador empieza a añadir opciones del catálogo.

Lee también: Los 10 lanzamientos con los que Mercedes-Benz cambiará en 2026

El concepto de la marca es claro. En lugar de vender una camioneta completamente equipada desde fábrica, ofrece una base muy simple para que cada cliente la adapte a su gusto. El resultado puede ser un vehículo mucho más exclusivo, aunque también bastante más costoso de lo que parecía al principio.

Puedes leer: El exingeniero de Tesla que ahora desafía a Elon Musk

La versión de entrada, conocida como Blank Slate, tiene un precio de $24,950 dólares antes de cargos de entrega. A partir de ahí aparecen las variantes con aspecto de SUV, Squareback desde $29,950 dólares y Fastback desde $31,950 dólares.

Un catálogo pensado para personalizar

Uno de los mayores atractivos de la Slate Truck es la enorme cantidad de accesorios disponibles. Los compradores pueden incorporar nuevos diseños de parrilla, iluminación adicional, portaequipajes, ensanches para las salpicaderas, diferentes elementos para la zona de carga, accesorios para el techo e incluso rines de 20 pulgadas.

Cada elemento, visto por separado, puede parecer una inversión razonable. El problema aparece cuando varias opciones se combinan en un mismo vehículo, ya que el costo total aumenta de forma considerable sin que el cliente lo perciba de inmediato.

Un interior que comienza con lo esencial

El habitáculo sigue la misma filosofía minimalista. La pickup prescinde de elementos habituales como un sistema multimedia o un equipo de sonido convencional, dejando que cada propietario decida qué instalar.

Entre los accesorios disponibles aparecen una consola central, apoyabrazos, tapetes, bocinas, un altavoz frontal y un sistema de rieles para organizar objetos en el interior. También se ofrece un soporte para tablet que hace las veces de pantalla principal, una solución que encaja con la idea de mantener bajos los costos iniciales.

El precio final puede sorprender

El verdadero impacto de esta estrategia quedó reflejado en una configuración realizada por Car and Driver. Al seleccionar prácticamente todos los accesorios disponibles para una Slate Truck Fastback SUV, el precio final alcanzó los $46,294.39 dólares.

Eso significa que una pickup que nace como una de las eléctricas más asequibles del mercado puede acercarse al doble de su precio original si el comprador opta por la mayoría de los extras. La propuesta sigue siendo interesante para quienes buscan un vehículo sencillo y funcional, pero también deja claro que personalizarla sin límites puede cambiar por completo la ecuación económica.

Seguir leyendo:

Toyota 4Runner o Land Cruiser, ¿cuál es la mejor compra en 2026?

Los 5 autos fabricados en México que más se venden en EE.UU.

Trump indulta a nueve preparadores de motores diésel