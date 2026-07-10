Trump indulta a nueve preparadores de motores diésel

Una decisión del presidente Donald Trump volvió a poner sobre la mesa una discusión que desde hace años divide a la industria automotriz en Estados Unidos.

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El mandatario concedió el indulto a nueve mecánicos y especialistas en modificaciones de motores diésel que habían sido condenados por alterar los sistemas de control de emisiones exigidos por la legislación federal.

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La medida no cambia las normas ambientales vigentes, pero sí representa una señal política que muchos interpretan como un respaldo hacia el sector de la personalización de vehículos. Al mismo tiempo, abre un nuevo capítulo en el debate entre quienes defienden una regulación estricta y quienes consideran que las restricciones han ido demasiado lejos.

Las modificaciones estaban prohibidas por la ley

Los beneficiados habían sido procesados por instalar o comercializar los llamados “defeat devices”, sistemas electrónicos o mecánicos diseñados para desactivar los controles de emisiones de los motores diésel.

Estas modificaciones suelen eliminar o alterar componentes como el filtro de partículas o el sistema de recirculación de gases, conocidos por reducir la contaminación. Sin embargo, también pueden mejorar el desempeño del vehículo o disminuir algunos costos de mantenimiento, razón por la que son populares entre ciertos propietarios de camionetas y vehículos de trabajo.

Según la justicia estadounidense, estas prácticas violaban la Clean Air Act, la ley federal que regula las emisiones contaminantes de los vehículos.

Un mensaje que va más allá de los nueve casos

El alcance del indulto trasciende a los mecánicos involucrados. Para buena parte de la industria de accesorios y preparación de motores, la decisión refleja un cambio de postura desde la Casa Blanca frente a las políticas ambientales que habían endurecido la vigilancia sobre este tipo de modificaciones.

Donald Trump. Crédito: Alex Brandon | AP

Durante los últimos años, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos reforzó las investigaciones contra empresas y talleres dedicados a instalar dispositivos destinados a burlar los controles de emisiones.

Quienes respaldan el perdón presidencial sostienen que muchos propietarios simplemente buscaban mejorar el rendimiento de sus camionetas sin intención de cometer un delito. En contraste, los defensores de las regulaciones ambientales advierten que estas alteraciones incrementan la contaminación y afectan los avances logrados en materia de calidad del aire.

El debate sigue abierto

Aunque el indulto elimina las condenas federales de estas nueve personas, eso no significa que desaparezcan todos los riesgos legales asociados con este tipo de modificaciones. Las autoridades ambientales todavía conservan herramientas para investigar y sancionar a fabricantes, distribuidores o empresas que comercialicen dispositivos destinados a manipular los sistemas anticontaminación.

Por esa razón, el panorama para quienes realizan este tipo de preparaciones continúa siendo complejo, especialmente porque la legislación ambiental permanece vigente.

La decisión de Trump también encaja dentro de una estrategia más amplia orientada a flexibilizar parte de las políticas regulatorias impulsadas en administraciones anteriores. Para unos representa una defensa de la libertad de modificar sus vehículos, mientras que para otros supone un paso atrás en la lucha contra las emisiones contaminantes.

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