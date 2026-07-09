Rumor: el Cadillac Escalade 2027 superaría los $100,000 dólares

Comprar un Cadillac Escalade podría requerir un presupuesto aún mayor a partir del modelo 2027. Todo apunta a que la marca estadounidense reorganizará la gama de su SUV insignia y eliminará algunas de las versiones más accesibles, una decisión que elevaría de forma inmediata el precio de entrada del modelo.

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La estrategia no parece enfocarse en transformar el vehículo, sino en simplificar la oferta y concentrar la venta en configuraciones de mayor valor.

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Si finalmente se confirma, el Escalade ingresará definitivamente al grupo de los SUV de lujo que arrancan con precios de seis cifras desde la versión más básica.

Una gama más corta y exclusiva

La información conocida hasta ahora indica que Cadillac eliminaría la variante de acceso del Escalade, además de retirar las versiones Platinum Luxury y Platinum Sport con tracción trasera. Como resultado, los compradores tendrían menos configuraciones para elegir, pero una oferta con mayor nivel de equipamiento desde el inicio.

Bajo este nuevo esquema, la versión Luxury pasaría a convertirse en el nuevo punto de partida de la gama. Si Cadillac mantiene una estructura similar a la del modelo actual, el precio inicial superaría los $100,000 dólares, un salto importante frente al Escalade 2026.

Las versiones Platinum también experimentarían un incremento indirecto. Al desaparecer la opción de tracción trasera, el sistema de tracción integral sería el único disponible, lo que añadiría alrededor de $3,000 dólares al costo de estas configuraciones.

Cambios discretos en el equipamiento

Más allá de la reorganización de la gama, Cadillac también prepara algunas novedades para el modelo 2027. Entre ellas figura el nuevo color exterior Sandstone, además de la futura compatibilidad con la llave digital de Cadillac mediante una actualización de software.

La marca también incorporará un sistema de monitoreo de presión para los neumáticos del remolque, una función especialmente útil para quienes utilizan el Escalade para transportar cargas o remolques con frecuencia.

Al mismo tiempo, algunos elementos dejarán de formar parte del catálogo. Desaparecerán el paquete de protección interior, el paquete Onyx Lite para la versión V-Series, los tapetes para todo clima y algunos colores exteriores que actualmente forman parte de la oferta.

Hennessey Cadillac Escalade-V H1000. Crédito: Hennessey. Crédito: Cortesía

El ADN del Escalade permanece intacto

Aunque la estrategia comercial cambie, Cadillac no modificará la esencia del Escalade. El SUV seguirá destacándose por su gran tamaño, su interior de lujo y un amplio despliegue tecnológico que incluye una pantalla panorámica de 55 pulgadas, integración con Google y el sistema de conducción asistida Super Cruise.

En el apartado mecánico tampoco se esperan cambios importantes. El motor V8 de 6.2 litros continuará siendo la base de la gama, mientras que el Escalade-V conservará su potente V8 supercargado de 682 caballos de fuerza como la alternativa más deportiva.

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