No tiene sentido: Hennessey desafía la era automática con el Venom F5-M

La industria parece obsesionada con hacer autos cada vez más rápidos y fáciles de conducir. Hennessey decidió ir por otro camino y presentó una máquina que exige manos, pies y valentía para sacarle todo su potencial.

Lee también: Volvo apuesta por una IA que observa la carretera

El protagonista es el Hennessey Venom F5-M, una nueva evolución del Venom F5 que combina un motor V8 biturbo de 6.6 litros con una caja manual de seis velocidades. El resultado es una cifra difícil de creer, 2,031 caballos de fuerza, lo que lo convierte en uno de los autos manuales más potentes jamás homologados para producción.

Puedes leer: Bentley confirmó el nombre de su primer auto eléctrico

Más allá de los números, el proyecto nace con una idea muy clara: devolver protagonismo al conductor en una época dominada por transmisiones automáticas ultrarrápidas.

Un V8 pensado para emocionar

El motor, conocido internamente como Fury, fue desarrollado para ofrecer una entrega de potencia brutal sin perder capacidad de uso en circuito. Toda la fuerza llega a las ruedas traseras a través de una transmisión manual conectada a una palanca con rejilla metálica, un detalle que recuerda a los grandes superdeportivos analógicos del pasado.

Hennessey trabajó en el escalonamiento de las marchas para que el conductor pueda aprovechar el enorme empuje sin que el auto se vuelva inmanejable. Cada cambio de velocidad busca sentirse físico y directo, algo cada vez más raro en el segmento de los hiperautos.

Diseño extremo y mucha fibra de carbono

Controlar más de 2,000 caballos exige algo más que un motor poderoso. El Venom F5-M utiliza un monocasco de fibra de carbono y una carrocería diseñada para generar carga aerodinámica a altas velocidades.

Hennessey Venom F5-M. Crédito: Hennessey. Crédito: Cortesía

La silueta incorpora grandes tomas de aire, superficies muy trabajadas y una llamativa dorsal que recorre la parte superior del vehículo. En el interior, la atención se concentra en la palanca de cambios y en una cabina orientada completamente al conductor.

Exclusividad para pocos afortunados

Hennessey fabricará el Venom F5-M en cantidades muy reducidas y lo ofrecerá como un producto altamente personalizable para coleccionistas.

El precio se mueve en el territorio de los $2 millones de dólares o más, dependiendo de la configuración elegida. Con esta propuesta, la marca estadounidense deja claro que todavía existe espacio para los hiperautos de combustión que priorizan la experiencia de conducción por encima de la comodidad y la automatización.

Seguir leyendo:

Es serio: GM detiene entregas de la Cadillac Vistiq por seguridad

Una marca china vuelve a crecer tras ocho meses de incertidumbre

Tesla confirma para EE.UU. el Model YL con más espacio y seis plazas