Roush lleva la Ford F-150 V8 hasta los 705 caballos de fuerza

Roush Performance presentó una edición especial de la Ford F-150 que no solo aumenta el rendimiento del conocido motor V8 de 5.0 litros, sino que también añade un sello visual que la hace mucho más exclusiva.

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La propuesta recibe el nombre de Red Edition y está dirigida a las Ford F-150 fabricadas entre 2021 y 2026 equipadas con ese propulsor. Se trata de una edición limitada creada para conmemorar los 50 años de Roush y los 250 años de Estados Unidos, aunque el verdadero atractivo está bajo el capó.

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Lejos de ser una simple modificación estética, este paquete transforma el comportamiento de la pick-up sin sacrificar la confiabilidad que caracteriza al modelo.

Un V8 con mucha más fuerza

La gran novedad del Red Edition es un supercargador Roots de 2.65 litros equipado con rotores de cuatro lóbulos. Gracias a este sistema, el motor V8 de 5.0 litros alcanza aproximadamente 705 caballos de fuerza y 635 lb-pie de torque.

El incremento se traduce en una aceleración mucho más contundente y una respuesta inmediata del acelerador. Ya sea para remolcar cargas pesadas, realizar adelantamientos con mayor facilidad o simplemente disfrutar de una conducción más deportiva, la diferencia frente a una F-150 convencional resulta evidente.

Aunque Roush no publicó cifras oficiales de aceleración, preparaciones similares de la marca han demostrado que esta configuración puede completar el 0 a 60 mph en menos de cinco segundos, dependiendo del vehículo y su equipamiento.

Mucho más que instalar un supercargador

El paquete fue diseñado para que el incremento de potencia esté acompañado por componentes capaces de soportar las nuevas exigencias mecánicas.

Entre las piezas incluidas aparecen un damper de cigüeñal en aluminio forjado, un sistema de admisión específico, un radiador de mayor capacidad, un intercooler, bujías nuevas y una recalibración electrónica desarrollada por Roush.

La idea es que todas las modificaciones trabajen de manera integrada, ofreciendo un funcionamiento refinado y apto para el uso diario, algo que no siempre sucede con preparaciones realizadas de forma independiente.

Un detalle rojo que marca la diferencia

Además del aumento de potencia, el Red Edition también apuesta por un elemento que llama la atención apenas se abre el capó.

El cuerpo del supercargador está acabado en un intenso color rojo, una característica exclusiva de esta edición que contrasta con el resto del compartimiento del motor y convierte al V8 en el principal protagonista.

Ese acabado hace referencia a los colores de la bandera estadounidense y, al mismo tiempo, ofrece un distintivo para quienes buscan una camioneta diferente en reuniones, exhibiciones o eventos de aficionados.

Precio y disponibilidad

Roush mantuvo el mismo valor del kit convencional de color negro para esta edición especial. El paquete tiene un precio de $8,900 dólares e incluye todos los componentes necesarios, además de la calibración electrónica correspondiente.

Puede instalarse en las Ford F-150 con motor V8 de 5.0 litros fabricadas entre 2021 y 2026, lo que permite que tanto propietarios de unidades recientes como de modelos con algunos años de uso puedan acceder a esta actualización.

La compañía confirmó que el Red Edition será una producción limitada. Aunque no descarta recuperar este acabado en el futuro, tampoco garantiza que vuelva a ofrecerlo, una decisión que aumenta el atractivo para quienes quieran hacerse con una de estas preparaciones mientras aún está disponible.

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