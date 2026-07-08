Lucid ofrece hasta $10,000 dólares para vender el Gravity 2026

Comprar un SUV eléctrico de lujo acaba de ser mucho más atractivo para quienes estaban esperando el momento indicado. Lucid Motors decidió llevar más allá su estrategia comercial con una serie de incentivos que buscan dar salida a las últimas unidades del Gravity 2026 antes de concentrar toda la atención en el modelo 2027.

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La compañía estadounidense puso sobre la mesa una combinación de descuentos, financiamiento sin intereses y beneficios adicionales que difícilmente había ofrecido en el pasado. La intención es reducir cuanto antes el inventario disponible del año modelo anterior, incluso cuando la nueva versión ya está en los concesionarios.

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La campaña aplica a las versiones Touring y Grand Touring del Gravity 2026 y representa una de las promociones más agresivas que ha lanzado la marca desde su llegada al mercado.

Financiamiento sin intereses y bonos adicionales

El incentivo más llamativo es un plan de financiamiento con tasa del 0% durante 72 meses. A esto se suma un Crédito Lucid de hasta $10,000 dólares, una ayuda económica creada por la propia compañía para reducir el precio final del vehículo.

Los clientes que ya poseen un modelo de la marca también pueden acceder a un bono por fidelidad de $3,000 dólares, mientras que quienes entreguen un vehículo usado que cumpla los requisitos recibirán otros $3,000 dólares de descuento.

Eso sí, estos beneficios están sujetos a la disponibilidad de unidades y a que la entrega del vehículo se realice antes del 31 de julio.

También hay opciones para quienes prefieren arrendar

Lucid no dejó de lado a los clientes que acostumbran cambiar de vehículo cada pocos años.

El Gravity Touring 2026 puede arrendarse desde $699 dólares al mes, mientras que el Grand Touring inicia en $949 dólares mensuales, ambos bajo contratos de 24 meses. Con esta propuesta, la marca busca atraer compradores que valoran la flexibilidad y desean mantenerse al día con la evolución de la tecnología eléctrica.

El Gravity 2027 cambia las condiciones

La llegada del Gravity 2027 explica buena parte de esta estrategia. El nuevo modelo incorpora mejoras de equipamiento, entre ellas el sistema de asistencia a la conducción DreamDrive 2 Premium, pero no disfruta de las mismas ventajas económicas.

Mientras el Gravity 2026 puede adquirirse con financiamiento al 0% y descuentos importantes, el modelo 2027 ofrece tasas que comienzan alrededor del 4.99% para determinados plazos y pueden superar el 7.7% en financiamientos más largos.

Lucid Gravity Touring 2026. Crédito: Lucid Motors. Crédito: Cortesía

Además, el nuevo año modelo incrementó su precio en aproximadamente $4,200 dólares, acercándose a los $100,000 dólares según la versión elegida.

Una estrategia para reducir el inventario

Lucid ya dejó de aceptar pedidos de fabricación para el Gravity 2026 y ahora dirige a los clientes hacia las unidades disponibles en inventario. Esto confirma que la producción del modelo terminó hace varios meses y que el objetivo actual es liquidar el stock restante.

El llamado Crédito Lucid también juega un papel importante dentro de esta estrategia. A diferencia del antiguo incentivo federal para vehículos eléctricos en Estados Unidos, este beneficio no proviene del gobierno, sino que es financiado directamente por el fabricante para mantener competitivo al Gravity frente a sus rivales.

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