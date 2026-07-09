Fiat Topolino llega a EE.UU. por menos de $14,000 dólares

No todos los vehículos eléctricos están diseñados para recorrer largas distancias o competir con los SUV más sofisticados. Fiat decidió apostar por una idea completamente distinta al introducir el Topolino en Estados Unidos, un pequeño modelo pensado para quienes buscan una forma práctica, sencilla y económica de moverse por la ciudad.

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Con un precio inicial de $13,995 dólares, este biplaza eléctrico se convierte en una de las alternativas más asequibles dentro del mercado estadounidense.

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Su propuesta se centra en ofrecer movilidad diaria sin complicaciones, ocupando muy poco espacio y con costos de operación reducidos.

Un vehículo pensado para la ciudad

El Topolino no pretende reemplazar un automóvil tradicional para viajes largos. Su objetivo está mucho más relacionado con los desplazamientos cotidianos, donde las calles congestionadas y la dificultad para encontrar estacionamiento hacen que un vehículo compacto cobre mucho sentido.

Fiat lo comercializa como un cuadriciclo eléctrico de dos plazas, ideal para recorridos cortos y para quienes priorizan la facilidad de uso por encima de las prestaciones propias de un automóvil convencional.

El Fiat Topolino. Crédito: Fiat. Crédito: Cortesía

Diseño con un estilo muy italiano

Uno de los principales atractivos del Topolino está en su apariencia. El modelo toma inspiración de los vehículos clásicos de Fiat, aunque incorpora elementos modernos que le dan una personalidad muy marcada.

Entre sus características destacan las puertas de apertura opuesta, los detalles cromados, los tapacubos con diseño retro, una caja trasera con apariencia vintage y un techo panorámico que aporta una mayor sensación de amplitud dentro de un vehículo de dimensiones reducidas.

En el apartado mecánico, el Topolino ofrece una autonomía de hasta 75 kilómetros bajo el ciclo WMTC y alcanza una velocidad máxima de 50 km/h, cifras suficientes para el tipo de uso para el que fue concebido.

Otro punto a favor es la facilidad de recarga. Fiat asegura que la batería puede completarse en menos de cuatro horas utilizando un enchufe doméstico convencional, evitando la necesidad de instalar equipos especializados para el uso diario.

Fiat Topolino 2024. Crédito: Fiat. Crédito: Cortesía

Fiat explora un nuevo espacio en el mercado eléctrico

La llegada del Topolino también refleja la intención de Stellantis de explorar segmentos poco desarrollados en Estados Unidos. Mientras buena parte de los fabricantes concentra sus esfuerzos en SUV y camionetas eléctricas, Fiat apuesta por un vehículo mucho más pequeño, accesible y orientado exclusivamente a la movilidad urbana.

Si logra captar la atención de quienes viven en grandes ciudades y buscan un segundo vehículo para trayectos cortos, el Topolino podría abrir la puerta a una categoría que todavía tiene poca presencia en el mercado estadounidense, pero que podría ganar protagonismo a medida que aumentan la congestión vial y los costos asociados al uso de vehículos de mayor tamaño.

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