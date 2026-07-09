Subaru mantendrá sin cambios el precio de sus SUV eléctricas en 2027

Quienes estén pensando en comprar una SUV eléctrica de Subaru en Estados Unidos recibirán una noticia poco habitual.

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La marca japonesa decidió que sus tres modelos a batería conservarán exactamente el mismo precio para el año modelo 2027, una medida que rompe con la tendencia de incrementos que suele acompañar cada nueva actualización.

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La decisión alcanza a los modelos Uncharted, Solterra y Trailseeker, que seguirán ocupando distintos niveles dentro de la oferta eléctrica de la compañía. Con esta estrategia, Subaru busca mantener su competitividad en un mercado donde el precio sigue siendo uno de los factores más importantes para los compradores.

El Uncharted seguirá siendo la opción más asequible

El Subaru Uncharted continuará como el vehículo eléctrico de entrada de la marca. Su versión Premium con tracción delantera conservará un precio inicial de $36,470 dólares, mientras que las variantes Sport y GT con tracción total seguirán en $41,270 dólares y $45,270 dólares, respectivamente.

De esta forma, Subaru mantiene una estructura clara para quienes buscan ingresar al segmento de los eléctricos sin asumir un incremento por tratarse de un nuevo año modelo.

Solterra mantiene su apuesta tras su renovación

El Solterra también conservará su precio base de $39,970 dólares en la versión Premium con tracción delantera. A partir de allí, la gama seguirá ofreciendo acabados superiores, incluyendo las variantes Limited, Limited XT y Touring XT con diferentes niveles de equipamiento y opciones de tracción.

Después de la actualización que recibió recientemente, Subaru parece confiar en que el producto sigue siendo competitivo sin necesidad de modificar su valor de venta. La marca apuesta por ofrecer un SUV equilibrado para quienes buscan practicidad, buen equipamiento y la posibilidad de elegir versiones con tracción integral.

El Subaru Uncharted EV 2026. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Trailseeker conserva su perfil más deportivo

El Trailseeker, el SUV eléctrico más reciente de Subaru, tampoco tendrá modificaciones en su precio. La versión Premium seguirá arrancando desde $41,470 dólares, mientras que las configuraciones Limited y Touring mantendrán los mismos valores del año anterior.

Este modelo se distingue porque toda la gama incorpora tracción integral y una potencia de 375 caballos de fuerza, características que lo convierten en la alternativa más enfocada en desempeño dentro de la familia eléctrica de la marca.

Todo indica que Subaru busca fortalecer la presencia de sus vehículos eléctricos sin recurrir a cambios mecánicos o tecnológicos. Mantener los precios puede representar una ventaja para quienes comparan varias opciones antes de comprar, especialmente en un mercado donde el costo de los vehículos nuevos continúa siendo elevado.

Subaru Solterra. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Las cifras de ventas ayudan a entender esa decisión. Hasta ahora, la marca ha comercializado 2,436 unidades del Trailseeker, 2,491 del Uncharted y 5,137 del Solterra. Sin embargo, este último registra una disminución cercana al 21% frente al mismo periodo del año anterior.

Con esta política, Subaru mantiene una oferta bien diferenciada. El Uncharted sigue siendo la puerta de entrada a su gama eléctrica, el Solterra conserva su papel como la opción más equilibrada y el Trailseeker permanece como la alternativa más potente para quienes buscan un SUV eléctrico con mayor enfoque en el desempeño.

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