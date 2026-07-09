Toyota fabricará la Tacoma en Texas y dejará su planta en México

Toyota dio un paso importante en su estrategia para el mercado norteamericano al confirmar que la pickup Tacoma dejará de producirse de forma gradual en Baja California, México.

Lee también: Lucid ofrece hasta $10,000 dólares para vender el Gravity 2026

El modelo será ensamblado completamente en San Antonio, Texas, una decisión que busca fortalecer la fabricación local y responder con mayor rapidez a la demanda de este segmento.

Puedes leer: Volkswagen sorprende con un deportivo salido de la ciencia ficción

El movimiento también forma parte de un plan para optimizar la cadena de suministro, reducir costos asociados a las importaciones y reforzar la presencia industrial de la marca en Estados Unidos. Para lograrlo, Toyota ampliará de manera significativa su complejo de producción en Texas durante los próximos años.

Una expansión de gran tamaño

La compañía informó que incorporará una segunda línea de ensamblaje exclusiva para la Tacoma dentro de la planta de San Antonio. La ampliación sumará cerca de 232,000 metros cuadrados a las instalaciones y permitirá que el complejo prácticamente duplique su tamaño antes de finalizar la década.

El traslado desde la planta mexicana no será inmediato. Toyota prevé que el proceso se complete en aproximadamente cuatro años, con una migración progresiva de la producción hacia territorio estadounidense.

Miles de empleos y una inversión histórica

Para hacer realidad este proyecto, la automotriz destinará $3,600 millones de dólares, una inversión que también impulsará la contratación de unas 2,000 personas en áreas relacionadas con manufactura, ingeniería y operaciones industriales.

Una vez concluida la expansión, la planta contará con cerca de 6,000 empleados y seguirá apoyándose en una red de 23 proveedores que operan dentro del mismo complejo, lo que facilitará una producción más eficiente y una logística más integrada.

Toyota apuesta por crecer en Estados Unidos

Ted Ogawa, presidente y CEO de Toyota Motor North America, explicó que esta inversión refleja la confianza de la empresa en el desarrollo económico de la región y en la capacidad de la fuerza laboral estadounidense. Según el directivo, ampliar la producción en Texas permitirá fabricar vehículos con altos estándares de calidad mientras la compañía mantiene su competitividad en el segmento de las pickups.

La poderosa Toyota Tacoma 2025. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

El proyecto también representa un impulso para Texas, que continúa atrayendo inversiones de grandes fabricantes. Las autoridades estatales consideran que la llegada de la Tacoma fortalecerá la posición del estado como uno de los principales centros de producción automotriz de Estados Unidos.

La planta de San Antonio seguirá ganando protagonismo

La fábrica texana inició operaciones hace más de dos décadas y actualmente produce la Tundra y la Sequoia. Con la incorporación de la Tacoma, el complejo ampliará su importancia dentro de la estrategia global de Toyota.

En total, la empresa habrá destinado alrededor de $8,300 millones de dólares a estas instalaciones desde su apertura. Además del aumento en la capacidad de producción, la expansión contempla nuevas tecnologías de manufactura, mayores niveles de automatización y procesos más flexibles para adaptarse con rapidez a las necesidades del mercado.

Seguir leyendo:

No tiene sentido: Hennessey desafía la era automática con el Venom F5-M

Roush lleva la Ford F-150 V8 hasta los 705 caballos de fuerza

Volvo apuesta por una IA que observa la carretera