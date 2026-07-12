Los 10 lanzamientos con los que Mercedes-Benz cambiará en 2026

Mercedes-Benz tiene marcado el 2026 como un año clave para redefinir su futuro. La compañía alemana prepara una de las mayores renovaciones de producto de los últimos tiempos, con una combinación de vehículos completamente nuevos y actualizaciones profundas que tocarán prácticamente todos sus segmentos.

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La estrategia será clara. La marca buscará acelerar la electrificación sin abandonar los modelos tradicionales que todavía tienen una fuerte demanda, ofreciendo una gama donde convivan motores de combustión, híbridos y vehículos eléctricos bajo una misma identidad de lujo y tecnología.

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Nuevas berlinas eléctricas para reforzar la gama

Uno de los estrenos más importantes será la nueva Mercedes C-Class EV, la variante totalmente eléctrica de su conocida berlina mediana. Su llegada está prevista para la segunda mitad de 2026 y tendrá la misión de competir contra los futuros modelos eléctricos premium de marcas como BMW y Audi.

El modelo utilizará una plataforma desarrollada específicamente para vehículos eléctricos y podría contar con versiones deportivas de alto rendimiento. Entre ellas destaca la posibilidad de una AMG C 63 EV con más de 600 caballos de fuerza gracias a un sistema compuesto por dos motores eléctricos.

Mercedes también prepara una renovación profunda para el S-Class, su máximo representante de lujo. La actualización incluirá cambios visuales, nuevos elementos tecnológicos y la incorporación del sistema operativo MB:OS, diseñado para mejorar la conectividad y las funciones de asistencia.

Además, la actual EQS dejará de funcionar como una familia independiente para integrarse dentro de la denominación S-Class eléctrica, una decisión con la que Mercedes busca simplificar su catálogo y hacer más clara la relación entre sus modelos eléctricos y tradicionales.

Más eléctricos en los segmentos ejecutivo y SUV

La ofensiva de cero emisiones continuará con la llegada del E-Class EV, un modelo que tomará el lugar del actual EQE y que buscará recuperar la imagen clásica de las berlinas ejecutivas de Mercedes, pero con una arquitectura completamente eléctrica.

Junto a este lanzamiento también llegarán actualizaciones para los SUV EQE y EQS. Estos modelos recibirán mejoras en diseño, autonomía y tecnología, además de una nueva estrategia de nombres que los acercará a las familias E-Class y S-Class eléctricas.

La intención de Mercedes es que los clientes puedan identificar con mayor facilidad qué modelo eléctrico corresponde a cada segmento, sin depender de una nomenclatura separada como ocurrió con la familia EQ.

AMG también entra en una nueva etapa

La división deportiva AMG tendrá un papel importante dentro de esta transformación. En 2026 llegará el Mercedes-AMG GT 4 puertas eléctrico, un modelo desarrollado sobre la nueva plataforma AMG.EA que buscará mantener las sensaciones deportivas que caracterizan a la marca.

Este vehículo estará acompañado por un nuevo SUV AMG eléctrico, pensado para competir en el segmento de alto desempeño con una propuesta que combine espacio, lujo y prestaciones sin emisiones directas.

Para Mercedes, estos modelos serán una prueba de que la electrificación puede convivir con el carácter emocional que históricamente ha acompañado a AMG.

Nuevos SUV para ampliar la familia

El segmento SUV también tendrá importantes novedades. La nueva generación del GLB llegará con versiones de combustión electrificadas y alternativas totalmente eléctricas, utilizando la arquitectura Mercedes Modular Architecture (MMA), la misma base que dará vida a otros modelos compactos de la compañía.

Pero uno de los lanzamientos que más expectativas genera es el llamado “baby G-Class”. Se tratará de un todoterreno más pequeño inspirado en el icónico Clase G, con una estética robusta y cuadrada, aunque con un enfoque más urbano y accesible.

Este modelo tendrá versiones eléctricas y de combustión, buscando acercar el espíritu del Geländewagen a un grupo más amplio de compradores.

GLE y GLS recibirán una actualización

Los SUV más grandes de Mercedes tampoco quedarán fuera de la renovación. Tanto el GLE como el GLS recibirán mejoras para mantenerse competitivos dentro del segmento premium familiar.

Los cambios estarán enfocados en diseño, tecnología, seguridad y eficiencia mecánica, incluyendo opciones electrificadas que permitan cumplir con las nuevas exigencias de los diferentes mercados internacionales.

Con estas actualizaciones, Mercedes busca mantener vigentes dos modelos fundamentales dentro de su catálogo global.

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