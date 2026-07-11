Toyota 4Runner o Land Cruiser, ¿cuál es la mejor compra en 2026?

Escoger entre la Toyota 4Runner 2026 y la Toyota Land Cruiser 2026 no es tan sencillo como parece. Aunque ambas comparten el ADN todoterreno de la marca japonesa, cada una fue desarrollada pensando en un tipo de conductor diferente. La decisión dependerá del uso que se le dará al vehículo y del presupuesto disponible.

Lee también: Más de 740,000 Ford deberán pasar por revisión en EE.UU.

La nueva generación de la 4Runner apuesta por una combinación de capacidad, practicidad y un precio más contenido. La Land Cruiser, por su parte, mantiene su prestigio como uno de los modelos más completos de Toyota, con un enfoque más refinado tanto en carretera como fuera de ella.

Puedes leer: Polestar ofrece descuentos récord antes de salir de EE.UU.

A continuación, repasamos las principales diferencias para descubrir cuál ofrece la mejor relación entre prestaciones, equipamiento y valor.

Motores con un enfoque distinto

La Toyota 4Runner estrena la plataforma TNGA-F y deja atrás el tradicional V6 para incorporar un motor turbo de 2.4 litros. Dependiendo de la versión, desarrolla cerca de 280 caballos de potencia o hasta 326 caballos cuando equipa el sistema híbrido i-FORCE MAX.

Esta nueva mecánica ofrece una respuesta más contundente a bajas revoluciones, algo que beneficia tanto la conducción diaria como el remolque y las rutas fuera del pavimento.

La Land Cruiser también apuesta por la electrificación. En Norteamérica incorpora un sistema híbrido, mientras que en otros mercados continúa disponible con un motor diésel de 2.8 litros asistido por tecnología microhíbrida. Ambas configuraciones buscan reducir el consumo sin sacrificar fuerza ni capacidad de trabajo.

Diseño e interior

Visualmente, la 4Runner conserva una imagen robusta y aventurera. Sus líneas rectas, defensas marcadas y una mayor altura libre al suelo dejan claro que sigue siendo un vehículo pensado para quienes disfrutan salir del asfalto.

La Land Cruiser transmite una sensación diferente. Su diseño luce más elegante y sofisticado, sin perder la apariencia de fortaleza que ha caracterizado al modelo durante décadas.

En el habitáculo también aparecen diferencias importantes. La 4Runner prioriza la funcionalidad, con materiales resistentes, buena conectividad y un espacio pensado para un uso familiar o recreativo.

La Land Cruiser eleva el nivel con acabados de mayor calidad, mejor aislamiento acústico, asientos más cómodos y una oferta tecnológica más amplia, que puede incluir cámaras de visión de 360 grados y sistemas multimedia más avanzados.

¿Cuál se desempeña mejor fuera del camino?

Las dos SUV destacan cuando abandonan el asfalto, aunque con enfoques diferentes. La 4Runner incorpora tracción en las cuatro ruedas, bloqueo del diferencial trasero y diferentes modos de manejo para adaptarse a superficies como barro, nieve o arena. Es una excelente opción para quienes alternan la ciudad con escapadas de fin de semana.

La Land Cruiser, en cambio, está preparada para afrontar desafíos mucho más exigentes. Su suspensión, el sistema de tracción y la puesta a punto general ofrecen un desempeño superior en rutas complicadas, expediciones largas y trabajos donde el remolque forma parte del día a día.

Precio y cuál ofrece más valor

Uno de los factores decisivos será el presupuesto. La Toyota 4Runner 2026 parte desde una cifra cercana a los $40,000 dólares en Estados Unidos, posicionándose como una alternativa muy atractiva para quienes buscan un SUV resistente sin disparar el gasto.

La Toyota Land Cruiser 2026 comienza alrededor de los $57,000 dólares y puede aumentar de forma considerable dependiendo de la versión elegida y el equipamiento disponible.

¿Cuál vale más la pena?

Si el objetivo es obtener un vehículo versátil para el uso diario, con excelentes capacidades todoterreno y un precio más accesible, la Toyota 4Runner 2026 representa la compra más equilibrada.

La Land Cruiser 2026 justifica su mayor costo para quienes buscan un nivel superior de confort, mejores acabados, mayor tecnología y un desempeño sobresaliente en condiciones extremas.

En definitiva, la 4Runner destaca por su relación entre precio y capacidades, mientras que la Land Cruiser sigue siendo la elección indicada para quienes quieren uno de los todoterrenos más completos y refinados que ofrece Toyota.

Seguir leyendo:

Tesla rompe récord de ventas, pero en China no le dan tregua

Prestar tu auto puede salir caro si no revisas antes el seguro

La ciencia explica una gran ventaja de conducir un auto manual