Ford prepara una pickup eléctrica de $30,000 dólares

Ford sabe que el crecimiento de los vehículos eléctricos depende de algo más que ofrecer tecnología de última generación. Para muchos compradores, el verdadero reto sigue siendo encontrar un modelo con un precio razonable y que además resulte útil para el día a día.

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Ahí es donde la marca estadounidense quiere dar un golpe sobre la mesa con una nueva camioneta compacta de cero emisiones.

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Aunque todavía no ha sido presentada oficialmente ni existe confirmación sobre el uso del nombre Ranchero, cada vez hay más indicios de que Ford trabaja en una pickup eléctrica de tamaño similar al Maverick. Su principal atractivo sería un precio cercano a los $30,000 dólares, una cifra poco habitual dentro del segmento de los vehículos eléctricos.

Una camioneta pensada para llegar a más personas

La nueva pickup formaría parte de una estrategia con la que Ford busca ampliar su oferta de modelos eléctricos sin disparar los costos de fabricación. La producción comenzaría en 2027 en la planta de Kentucky y su llegada al mercado se proyecta como modelo 2028.

Las imágenes de algunos prototipos camuflados dejan ver un vehículo compacto, con líneas enfocadas en mejorar la eficiencia aerodinámica y un habitáculo donde destacaría una gran pantalla central acompañada de nuevos sistemas de asistencia a la conducción.

La idea es ofrecer una alternativa más práctica para quienes no necesitan una camioneta de gran tamaño, pero sí valoran una caja de carga para transportar herramientas, bicicletas, equipos deportivos o cualquier objeto de uso cotidiano.

La plataforma será una de sus mayores fortalezas

Uno de los pilares del proyecto es la nueva arquitectura Universal EV, desarrollada para reducir costos y simplificar el proceso de fabricación.

Ford F-150 Roush Nitemare 2026. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Ford asegura que esta plataforma utiliza menos componentes y una estructura más sencilla, lo que permite optimizar el espacio interior sin aumentar las dimensiones exteriores. De hecho, la marca sostiene que el habitáculo ofrecería incluso más espacio que algunos SUV compactos de gran aceptación en el mercado.

También se espera que incorpore baterías de tecnología LFP, una solución que ayudaría a mantener bajo control el precio final del vehículo, aunque por ahora no se conocen cifras oficiales sobre autonomía o capacidad energética.

El precio será su mayor argumento

Uno de los grandes desafíos para la industria sigue siendo convencer a más personas de dar el salto hacia un vehículo eléctrico. En Estados Unidos todavía existen pocas opciones que se ubiquen alrededor de los $30,000 dólares, especialmente después de los cambios en algunos incentivos para la compra de este tipo de automóviles.

Si Ford consigue mantener ese valor de lanzamiento, la futura pickup podría convertirse en una de las propuestas más interesantes para quienes buscan un vehículo eléctrico funcional sin invertir el dinero que exige una camioneta de mayor tamaño.

Claro está que todavía quedan interrogantes por resolver. Falta conocer el precio definitivo con los diferentes niveles de equipamiento y comprobar si la marca logra cumplir con las expectativas en un negocio donde las ventas de eléctricos aún representan un reto.

Aun así, la expectativa es alta. Si el proyecto conserva el equilibrio entre practicidad, costo y tecnología que ha caracterizado al Maverick, esta futura pickup eléctrica tendría argumentos suficientes para convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de Ford en los próximos años.

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