Kia amplía retiro del Telluride tras persistir riesgo de incendio

Los propietarios de algunos Kia Telluride tendrán que volver al concesionario. El fabricante confirmó una nueva campaña de retiro que involucra cerca de 463,000 SUV de los años modelo 2020 a 2024, luego de comprobar que una reparación realizada anteriormente no eliminó por completo un problema que puede terminar provocando un incendio.

Lee también: Los 10 lanzamientos con los que Mercedes-Benz cambiará en 2026

La revisión se centra en el sistema del asiento eléctrico delantero. Según la información técnica divulgada por la compañía, existe la posibilidad de que el motor del asiento continúe funcionando sin detenerse después de que ciertos componentes sufran un golpe o queden desalineados.

Puedes leer: El exingeniero de Tesla que ahora desafía a Elon Musk

Esa situación puede elevar la temperatura del mecanismo hasta generar un riesgo de incendio, incluso cuando el vehículo permanece estacionado.

Lo que provoca la falla

La investigación apunta al interruptor que controla el movimiento del asiento eléctrico. Si la cubierta lateral o la perilla de ajuste reciben un impacto con suficiente fuerza, el mecanismo interno puede desplazarse o dañarse.

Cuando eso sucede, el motor del asiento puede quedar activado de manera permanente sin que el conductor lo note. Ese funcionamiento continuo incrementa el calor de forma progresiva y, en determinadas circunstancias, puede terminar sobrecalentando el sistema eléctrico.

Kia advirtió que el inconveniente no depende de que el vehículo esté en marcha. El riesgo también existe cuando el Telluride está estacionado, ya que un golpe accidental ocasionado por una persona o por un objeto puede desencadenar la falla.

La reparación anterior no fue suficiente

Esta no es la primera vez que el modelo enfrenta este inconveniente. En 2024, la marca lanzó una campaña para corregir el mismo defecto mediante la instalación de un soporte de refuerzo para el interruptor y una perilla de ajuste con un nuevo diseño.

Sin embargo, meses después apareció un caso de incendio en un vehículo que ya había recibido esa reparación. A partir de ese reporte, la compañía abrió una nueva investigación y encontró siete incendios vinculados con el asiento, además de 11 motores completamente derretidos. A pesar de esos incidentes, no se registraron personas lesionadas ni accidentes relacionados.

Así será la nueva solución

La nueva intervención incorpora un fusible electrónico diseñado para interrumpir automáticamente el suministro de energía cuando detecta que el motor del asiento permanece funcionando de forma anormal. Con esta medida, Kia busca evitar que el sistema alcance temperaturas peligrosas.

La campaña incluye los Kia Telluride fabricados entre el 9 de enero de 2019 y el 29 de mayo de 2024. Además, la empresa informó que reembolsará a los propietarios que hayan pagado reparaciones relacionadas con este defecto, siempre que cumplan las condiciones establecidas en su programa oficial.

El envío de las notificaciones a los propietarios comenzará el 13 de agosto de 2026 y, desde la semana siguiente, los vehículos podrán ingresar a los concesionarios para recibir la nueva reparación sin costo.

Seguir leyendo:

Toyota 4Runner o Land Cruiser, ¿cuál es la mejor compra en 2026?

Los 5 autos fabricados en México que más se venden en EE.UU.

Trump indulta a nueve preparadores de motores diésel