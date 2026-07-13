Land Rover actualiza el Defender con más personalización y lujo

Pocas camionetas han logrado combinar prestigio, capacidades todoterreno y presencia premium como el Land Rover Defender. Ahora, la marca británica presenta una actualización para el modelo 2027 que busca reforzar esa fórmula con más posibilidades de personalización, mejores acabados y nuevas configuraciones pensadas para distintos tipos de clientes.

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La estrategia no pasa por cambiar radicalmente la identidad del vehículo. En lugar de eso, Land Rover ha preferido perfeccionar una receta que sigue teniendo una fuerte demanda en el segmento de los SUV de lujo. El resultado es una gama más amplia, con mayor nivel de equipamiento y alternativas que apuntan tanto a quienes buscan confort diario como a los amantes de las escapadas fuera del asfalto.

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Uno de los protagonistas de esta renovación es el nuevo Defender Vertex, una versión que llega para ubicarse entre las opciones más exclusivas de la familia.

Vertex, una nueva propuesta dentro de la gama

El Defender Vertex incorpora una imagen más sofisticada y agresiva gracias a una serie de elementos específicos. Entre ellos destacan nuevos parachoques, una parrilla rediseñada, detalles exteriores en Shadow Atlas Matte, un alerón posterior en negro brillante y pinzas de freno amarillas que aportan un contraste visual llamativo.

También se han añadido ganchos de remolque traseros visibles con acabados en amarillo y nuevos detalles estéticos que buscan diferenciar claramente esta variante del resto de la oferta.

La intención de la marca es atraer a clientes que desean un Defender con una apariencia más exclusiva sin renunciar a sus reconocidas capacidades todoterreno.

Más colores y materiales para personalizar

La personalización cobra un papel aún más importante en el Defender 2027. La gama incorpora nuevas tonalidades como Woolstone Green, Borasco Grey, Patagonia White Matte, Carpathian Grey, Fuji White y Santorini Black.

Entre las novedades también aparece Namib Orange, un color inspirado en los paisajes desérticos de Namibia que aporta una personalidad completamente distinta al vehículo.

En el habitáculo, los compradores podrán elegir entre cuero Windsor, tejidos de nueva generación y acabados premium disponibles en distintas combinaciones de color. Además, Land Rover estrena una película protectora brillante con propiedades autorreparables para ayudar a preservar el aspecto de la carrocería frente al desgaste cotidiano.

Más confort para el día a día

Las mejoras también alcanzan el equipamiento. Los Defender 90 y 110 incorporan climatizador de tres zonas, un sistema mejorado de purificación de aire, sensor de calidad ambiental y una toma de corriente doméstica integrada.

Por su parte, el Defender 130 eleva el nivel con climatización de cuatro zonas. Otra novedad importante es la nueva configuración interior 2+2+2 para el Defender 110, que reemplaza la banca central por dos asientos tipo capitán en la segunda fila para ofrecer una experiencia más cómoda en viajes largos.

El OCTA sigue siendo el más potente

Para quienes buscan el máximo desempeño, el Defender OCTA continúa siendo la referencia de la gama. Esta versión recibe ajustes que permiten a su motor V8 biturbo de 4.4 litros con tecnología híbrida ligera desarrollar 540 caballos de fuerza y 750 Nm de torque.

Gracias a esa configuración, el SUV puede acelerar de 0 a 60 mph en apenas 4.4 segundos, una cifra notable para un vehículo de sus dimensiones.

En cuanto a precios, el Defender 90 S 2027 partirá desde $62,950 dólares. El nuevo Vertex comenzará en aproximadamente $90,450 dólares, mientras que los Defender 110 y 130 tendrán precios base de $66,950 dólares y $75,950 dólares. En la cima de la gama se ubicará el Defender OCTA, cuyo valor arranca en $160,750 dólares.

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