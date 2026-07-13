Mazda confirma su primer híbrido completo para la nueva CX-5

Mazda ya definió cuál será el vehículo encargado de abrir una nueva etapa para la marca. La próxima generación de su sistema híbrido completo llegará oficialmente en 2027 y tendrá como protagonista a la Mazda CX-5, una de las SUV más importantes dentro de su portafolio global.

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Además, este lanzamiento marcará el debut del nuevo motor Skyactiv-Z, una mecánica desarrollada para responder a las exigencias del mercado y de las futuras regulaciones ambientales.

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La información fue revelada por el medio japonés Creative Trend, que recopiló declaraciones de Koichi Yamaguchi, gerente de desarrollo de producto de Mazda, durante una entrevista concedida al medio australiano Drive. Con ello, la compañía despejó varias dudas sobre el rumbo de su estrategia de electrificación.

Aunque los híbridos completos llevan años ganando terreno en distintos mercados, Mazda decidió recorrer un camino diferente. En lugar de adaptar una solución existente, la firma optó por desarrollar su propia tecnología para conservar las características de conducción que han distinguido a sus vehículos.

Según explicó Yamaguchi, los ingenieros evaluaron sistemas híbridos de otros fabricantes y detectaron una respuesta al acelerador que no cumplía con las expectativas de la marca. Esa fue una de las principales razones para iniciar el desarrollo de un conjunto completamente nuevo.

Más del Mazda CX-5. Cortesía: Mazda. Crédito: Cortesía

La CX-5 abrirá una nueva etapa

La nueva generación de la Mazda CX-5 fue presentada a nivel mundial en julio de 2025. Su comercialización comenzó ese mismo año en Europa y posteriormente se extendió a Estados Unidos y Japón.

En el caso de Colombia, la SUV está prevista para llegar en septiembre de 2026 con un sistema mild hybrid, el mismo que ya se comercializa en algunos mercados. Más adelante, cuando Mazda tenga lista su nueva tecnología, la CX-5 incorporará el esperado sistema híbrido completo.

Actualmente, la marca ofrece alternativas electrificadas como los híbridos ligeros del Mazda3 y la CX-30, además de la CX-60 híbrida enchufable. Sin embargo, todavía no cuenta con un híbrido completo desarrollado por ella misma.

Más eficiencia sin perder el carácter de Mazda

El objetivo de este proyecto va mucho más allá de reducir el consumo de combustible. Mazda busca aprovechar la asistencia del motor eléctrico para mejorar la respuesta a bajas revoluciones, un punto donde los motores de combustión presentan mayores limitaciones.

Con esa combinación, la marca pretende ofrecer una aceleración más inmediata y una experiencia de manejo que mantenga la conexión entre el conductor y el vehículo, una filosofía que ha defendido durante años en el desarrollo de sus automóviles.

El Mazda CX-5. Cortesía: Mazda. Crédito: Cortesía

Preparado para las nuevas normas ambientales

El nuevo motor Skyactiv-Z también fue concebido para responder a los estándares ambientales que entrarán en vigor en los próximos años. De acuerdo con Creative Trend, esta mecánica fue diseñada para cumplir con la normativa Euro 7 en Europa y con las exigencias Tier 4 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Mazda ya había advertido que adaptar sus motores actuales a esas regulaciones podía representar pérdidas de hasta un 30% en la potencia disponible.

Con la nueva generación de propulsores y su sistema híbrido propio, la compañía espera mantener un equilibrio entre eficiencia, desempeño y sensaciones de conducción, un aspecto que considera esencial para seguir siendo competitiva frente a otros fabricantes.

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