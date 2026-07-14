Ford llama a revisión más de 110 mil Mustang en EE.UU.

Miles de propietarios de vehículos Ford en Estados Unidos tendrán que estar atentos a un nuevo llamado de la marca. El fabricante confirmó dos campañas de recall que, en conjunto, involucran a 110,626 unidades de la familia Mustang debido a problemas que podrían afectar la seguridad y el funcionamiento de algunos modelos.

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Las acciones abarcan tanto versiones de combustión como el SUV eléctrico Mustang Mach-E. Aunque los inconvenientes son diferentes, Ford recomienda verificar cuanto antes si el vehículo hace parte de las campañas y programar la visita al concesionario para realizar las reparaciones correspondientes, las cuales no tendrán costo para los clientes.

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La disponibilidad de las soluciones dependerá de cada caso, ya que algunas reparaciones estarán listas antes que otras. Mientras tanto, la compañía comenzará a contactar a los propietarios de forma escalonada.

Problemas en el sistema de limpiaparabrisas

La primera campaña involucra 67,842 unidades de los Ford Mustang modelo 2024 a 2026, además del exclusivo Mustang GTD de los años modelo 2025 y 2026. El recall quedó registrado ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) con el expediente 26V418000.

Según la información divulgada, el inconveniente está relacionado con el conjunto del limpiaparabrisas. En condiciones de bajas temperaturas, el sistema podría quedar funcionando únicamente a su velocidad máxima y, adicionalmente, el lavaparabrisas podría dejar de operar correctamente.

Aunque no se trata de una falla mecánica del motor o de la transmisión, sí representa un riesgo importante porque una visibilidad reducida bajo lluvia, nieve o suciedad en la vía aumenta las posibilidades de sufrir un accidente, especialmente cuando las condiciones climáticas son adversas.

Como parte de la solución, los concesionarios inspeccionarán el sistema y reemplazarán el motor del limpiaparabrisas si resulta necesario. Ford comenzará a enviar notificaciones preliminares desde el 8 de julio de 2026, mientras que la reparación definitiva estaría disponible hacia finales de marzo de 2027. Internamente, esta campaña está identificada con el código 26C32.

El Mustang Mach-E también entra en la lista

La segunda campaña corresponde a 42,784 unidades del Ford Mustang Mach-E fabricadas entre 2021 y 2023. En este caso, el problema se encuentra en el eje piñón del diferencial trasero, un componente fundamental para transmitir la potencia hacia las ruedas.

De acuerdo con el expediente 26V417000, esa pieza podría fracturarse y provocar una pérdida de tracción. Existe además un escenario adicional de riesgo cuando el vehículo permanece estacionado. Si está en la posición “Park” sin el freno de estacionamiento activado, existe la posibilidad de que el automóvil se desplace de forma inesperada.

Ford informó que reemplazará o reparará el conjunto del diferencial trasero sin ningún costo para los propietarios. Las primeras comunicaciones comenzaroz a enviarse desde el 13 de julio de 2026 y la marca calcula que la solución definitiva estará disponible antes de finalizar diciembre de este año. Esta campaña corresponde al código interno 26S50.

Cómo comprobar si un Mustang está incluido

Los propietarios pueden confirmar si su vehículo hace parte de alguno de estos recalls utilizando el número de identificación vehicular (VIN). La consulta ya está disponible a través de la plataforma de la NHTSA y permite verificar el estado del vehículo incluso antes de recibir la notificación oficial por correo.

Ford también recomienda comunicarse con un concesionario autorizado o con su servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad de las reparaciones y agendar la revisión correspondiente. De esta manera, los propietarios podrán solucionar cualquiera de las dos fallas sin asumir costos adicionales.

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