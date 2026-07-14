Volkswagen comienza a despedirse del Golf diésel en Europa

Pocas mecánicas marcaron tanto la historia del automóvil europeo como el motor diésel del Volkswagen Golf. Durante décadas fue la elección de miles de conductores que buscaban recorrer largas distancias con consumos contenidos, pero ese capítulo comienza a cerrarse poco a poco.

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Volkswagen dio un nuevo paso en esa transformación al retirar el Golf TDI de su oferta comercial en el Reino Unido. Desde ahora, los compradores de ese mercado ya no podrán adquirir una versión diésel del compacto, una decisión que refleja el cambio de rumbo de la marca y la evolución de las preferencias de los clientes.

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Aunque la medida todavía no se extiende a toda Europa, el fabricante alemán deja entrever que el proceso será gradual y que las motorizaciones tradicionales perderán espacio frente a las alternativas electrificadas.

El diésel pierde protagonismo

El Golf TDI sigue disponible en países como Alemania e Italia, pero su permanencia parece tener fecha de vencimiento. La reducción en la demanda y las normas ambientales cada vez más exigentes han llevado a Volkswagen a reorganizar su catálogo.

Lo que hace algunos años era una de las opciones más populares del mercado europeo hoy enfrenta un escenario muy diferente. Los compradores se inclinan con mayor frecuencia por vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, una tendencia que ha obligado a los fabricantes a replantear sus estrategias.

Volkswagen no es ajena a esa realidad y ya comenzó a adaptar su gama para responder a las nuevas exigencias del mercado.

La apuesta ahora está en la electrificación

La oferta actual del Golf concede un mayor protagonismo a los motores de gasolina con tecnología Mild Hybrid y a las versiones híbridas enchufables, soluciones que permiten reducir las emisiones y cumplir con los objetivos medioambientales fijados por la Unión Europea.

Volkswagen Golf eHybrid. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Este cambio no solo responde a la regulación. También hace parte del plan de electrificación que Volkswagen desarrolla para toda su gama de vehículos y que tendrá al Golf como uno de sus protagonistas.

La marca ya confirmó que trabaja en una futura generación completamente eléctrica del modelo, la cual será desarrollada sobre la nueva plataforma SSP y tendría su estreno hacia el final de esta década.

El adiós de un motor emblemático

Las versiones diésel que poco a poco abandonan el catálogo estaban equipadas con el conocido motor de 2.0 litros, disponible con potencias de 115 y 150 caballos.

Ambas configuraciones se combinaban con una transmisión automática DSG de seis o siete velocidades y enviaban toda la potencia al eje delantero. Además, ofrecían hasta 300 Nm y 360 Nm de torque, cifras que durante años hicieron del Golf TDI una referencia para quienes buscaban eficiencia sin renunciar al buen desempeño.

La desaparición progresiva de estas versiones marca el cierre de una etapa importante para Volkswagen. El Golf seguirá siendo uno de los modelos más representativos de la marca, pero su futuro estará cada vez más ligado a la electrificación y a tecnologías que respondan a las nuevas demandas del mercado europeo.

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