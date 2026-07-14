Toyota retrasa la producción de la Highlander eléctrica 2027

La estrategia eléctrica de Toyota acaba de sufrir un ajuste importante. La marca japonesa decidió retrasar el inicio de la fabricación de la esperada Highlander 2027 totalmente eléctrica, un modelo llamado a convertirse en una de las apuestas más relevantes de la compañía dentro del segmento de las SUV familiares de tres filas.

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La decisión supone un cambio en la hoja de ruta prevista para este vehículo. Aunque Toyota no reveló las razones técnicas específicas detrás del aplazamiento, sí explicó que aprovechará este tiempo adicional para completar los últimos ajustes antes de dar luz verde a la producción en serie.

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Con este movimiento, el fabricante deja claro que prefiere extender los tiempos de desarrollo antes que lanzar un producto sin haber concluido todas las pruebas necesarias.

El debut comercial tendrá que esperar

Inicialmente, la Highlander eléctrica estaba programada para comenzar a llegar al mercado hacia el cierre de 2026. Sin embargo, el retraso de al menos ocho semanas hace que las primeras entregas puedan trasladarse a los primeros meses de 2027.

La nueva SUV marcará un punto de inflexión para una familia de vehículos que hasta ahora ha sido conocida por sus versiones de gasolina e híbridas. La próxima generación dará el salto a una plataforma completamente eléctrica, manteniendo el formato de tres filas de asientos que caracteriza a este modelo.

Toyota considera que este vehículo tendrá un papel importante en la expansión de su portafolio de cero emisiones, especialmente en un segmento donde los clientes buscan espacio, tecnología, autonomía y confiabilidad en un solo producto.

La Highlander actual seguirá en los concesionarios

Mientras la nueva generación termina su desarrollo, la Highlander 2026 continuará fabricándose hasta diciembre de ese mismo año. Eso significa que los compradores seguirán encontrando versiones con motores de gasolina e híbridos incluso cuando la variante eléctrica aún no haya iniciado su comercialización.

Es probable, además, que muchas unidades del modelo actual permanezcan disponibles en inventario durante buena parte de 2027, ofreciendo una alternativa para quienes necesitan una SUV de tres filas y todavía no desean dar el salto a un vehículo completamente eléctrico.

Esta continuidad también le permite a Toyota mantener presencia en uno de los segmentos más competidos del mercado mientras termina de preparar su nueva apuesta.

Otros proyectos también podrían verse afectados

El retraso de la Highlander eléctrica también genera expectativa alrededor de otros modelos que compartirán parte de su desarrollo. Entre ellos aparece la futura Lexus TZ, una SUV eléctrica de tres filas orientada al segmento premium.

A esa lista también se suma la Subaru Getaway, otro proyecto que utilizaría una base similar. Por ahora, ninguna de las dos marcas ha confirmado si sus cronogramas sufrirán modificaciones como consecuencia del cambio anunciado por Toyota.

Aunque el aplazamiento puede resultar decepcionante para quienes esperaban ver la Highlander eléctrica antes de terminar 2026, la decisión también refleja una estrategia enfocada en garantizar que el producto llegue completamente preparado al mercado.

La expectativa ahora está puesta en conocer la fecha definitiva de lanzamiento y los detalles sobre autonomía, equipamiento y disponibilidad de una SUV que será clave para el futuro eléctrico de Toyota.

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