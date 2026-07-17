Toyota Prius 2027 mejora su eficiencia y amplía su oferta híbrida

Toyota decidió dar un nuevo paso en la evolución del Prius, uno de los modelos que mejor representa la apuesta de la marca por la electrificación. La edición 2027 llega con cambios que buscan mantenerlo como una referencia entre los híbridos en Estados Unidos, incorporando mejoras en equipamiento, conectividad y eficiencia sin alterar la esencia que lo ha convertido en un éxito comercial.

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La oferta seguirá dirigida a perfiles muy distintos de conductores. Quienes prioricen el bajo consumo podrán elegir el híbrido convencional, mientras que quienes quieran recorrer buena parte de sus trayectos diarios usando electricidad tendrán disponible la variante híbrida enchufable. De esta manera, Toyota conserva una estrategia que le permite cubrir diferentes necesidades dentro del mismo modelo.

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El Prius híbrido estará disponible en las versiones SE, XSE, Nightshade y XSE Premium. Por su parte, el Prius Plug-in Hybrid llegará en las variantes LE, XLE, Nightshade y Limited.

Un diseño que mantiene su identidad deportiva

El cambio estético introducido en la generación más reciente se mantiene para el modelo 2027. El Prius conserva una carrocería de líneas fluidas y una silueta de perfil bajo que no solo favorece la aerodinámica, sino que también le da una imagen mucho más dinámica que la de generaciones anteriores.

Toyota aprovecha esta actualización para incorporar nuevos colores exteriores. Entre ellos aparece el tono Inked para la gama y el exclusivo Karashi para la versión Nightshade, una edición con detalles oscurecidos que refuerzan su apariencia deportiva.

Dos sistemas híbridos para diferentes necesidades

El sistema híbrido de quinta generación de Toyota continúa siendo el protagonista del Prius 2027. El conjunto combina un motor de gasolina de 2.0 litros con propulsores eléctricos que ofrecen una respuesta más ágil y un consumo muy contenido.

La versión con tracción delantera desarrolla 194 caballos de fuerza y registra un consumo estimado por la EPA de hasta 55 MPG en la versión LE. Quienes opten por la tracción integral electrónica AWD dispondrán de 196 caballos de fuerza, con un consumo estimado de 53 MPG.

Para quienes buscan depender aún menos del combustible, el Prius Plug-in Hybrid incorpora una batería de 13.6 kWh que permite recorrer hasta 44 millas, equivalentes a unos 71 kilómetros, utilizando únicamente energía eléctrica. Una vez agotada la carga, el vehículo continúa funcionando como un híbrido convencional.

Esta variante también destaca por su rendimiento. Gracias a una potencia combinada de 220 caballos de fuerza, acelera de 0 a 60 mph en apenas 6.6 segundos, convirtiéndose en el Prius más rápido fabricado por Toyota hasta ahora.

Más confort y conectividad para todos los ocupantes

Entre las novedades destaca la incorporación del climatizador automático bizona en toda la gama, permitiendo que conductor y pasajero regulen la temperatura de forma independiente.

Incluso las versiones de entrada incluyen un nivel de equipamiento bastante completo con pantalla multimedia de ocho pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, panel de instrumentos digital, seis puertos USB-C y climatización automática.

El Toyota Prius Plug-in. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Las versiones superiores agregan pantalla multimedia de 12.3 pulgadas, sistema de sonido JBL Premium, cargador inalámbrico para teléfonos, volante y asientos calefactables, además de acabados SofTex de mayor calidad.

Toyota también mantiene las actualizaciones inalámbricas de software (OTA), conexión Wi-Fi integrada y los servicios conectados de la marca, permitiendo que varias funciones del vehículo puedan administrarse de forma remota.

Seguridad y precios para el mercado estadounidense

Toda la gama incorpora de serie el paquete Toyota Safety Sense 3.0, que reúne asistentes como el sistema de precolisión con detección de peatones, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito, luces altas automáticas y asistencia proactiva de conducción. A ello se suman el monitor de punto ciego, la alerta de tráfico cruzado trasero y el sistema de salida segura.

En cuanto a los precios, el Toyota Prius 2027 comenzará en $28,755 dólares para la versión LE. El Prius Plug-in Hybrid partirá desde $33,980 dólares en la versión SE. Ambos modelos llegarán a los concesionarios de Estados Unidos durante el verano de 2026.

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