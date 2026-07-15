El Volkswagen ID. Unyx 09 muestra todo su potencial en China

China se ha convertido en una pieza clave para los planes de electrificación de Volkswagen y el próximo ID. Unyx 09 deja claro hasta dónde está dispuesta a llegar la marca para competir en ese mercado. Este SUV eléctrico fue desarrollado en alianza con Xpeng y acaba de revelar buena parte de sus especificaciones antes de su lanzamiento oficial.

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La información apareció en los registros del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT), un documento que permitió conocer dimensiones, motorizaciones y varios detalles técnicos que Volkswagen todavía no había presentado públicamente.

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Más que un nuevo integrante de la familia ID., el Unyx 09 representa la estrategia de la compañía para acelerar el desarrollo de vehículos adaptados al mercado chino, donde la competencia entre fabricantes de autos eléctricos es cada vez más intensa.

Un SUV que apuesta por el espacio

Las dimensiones del Volkswagen ID. Unyx 09 lo ubican entre los modelos eléctricos más grandes desarrollados por la marca. Con una longitud de 5.081 milímetros y una distancia entre ejes de 3.030 milímetros, supera incluso al Volkswagen ID.7, considerado hasta ahora uno de los referentes eléctricos de la compañía.

Ese crecimiento no solo busca ofrecer una presencia más imponente, sino también un habitáculo más amplio y cómodo para los pasajeros, una característica muy valorada por los compradores chinos.

Las similitudes técnicas con el ID. Unyx 08 también dejan ver que ambos vehículos comparten buena parte de su desarrollo, resultado de la colaboración entre Volkswagen y Xpeng.

Hasta 496 caballos de potencia

La gama comenzará con una versión equipada con un solo motor eléctrico ubicado en el eje trasero. Esa configuración desarrolla 308 caballos de potencia, una cifra que la sitúa por encima de varios SUV eléctricos de su categoría.

Línea ID. UNYX de Volkswagen. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

La variante más potente incorpora un segundo motor en el eje delantero que entrega 188 caballos adicionales. Gracias a ese sistema de tracción integral, la potencia combinada alcanza los 496 caballos, lo que le permite competir con modelos premium tanto de fabricantes europeos como chinos.

Las dos configuraciones tendrán una velocidad máxima limitada a 200 kilómetros por hora y utilizarán baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) suministradas por CATL. Aunque Volkswagen todavía no confirma su capacidad, todo indica que estarán disponibles opciones de 82 kWh y 95 kWh, similares a las del ID. Unyx 08.

Una imagen diferente para la familia ID.

Volkswagen también quiso darle una identidad propia al ID. Unyx 09. El frontal adopta una apariencia más agresiva gracias a una firma lumínica dividida y una silueta que recuerda la forma de la nariz de un tiburón.

El diseño se complementa con un techo panorámico de cristal, pilares delanteros oscurecidos y rines de 20 o 21 pulgadas, según la versión elegida. En la parte trasera destacan los delgados grupos ópticos unidos visualmente por un logotipo iluminado de Volkswagen en color rojo.

Con un peso que varía entre 2.207 y 2.307 kilogramos, el ID. Unyx 09 se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de Volkswagen en China. Además de ampliar la oferta de vehículos eléctricos de la marca, será una de las primeras pruebas para medir el alcance de la alianza tecnológica con Xpeng en uno de los mercados más competitivos del mundo.

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