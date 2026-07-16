Volkswagen apuesta por el ID. Cross para conquistar el mercado

Volkswagen prepara una nueva ofensiva en el segmento de los SUV eléctricos compactos y el ID. Cross será uno de sus principales protagonistas. La marca alemana quiere atraer a quienes buscan un vehículo práctico para el día a día, pero que también pueda responder con solvencia en viajes largos sin renunciar a la tecnología.

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El nuevo modelo no pretende ser simplemente la versión eléctrica del T-Cross. Su desarrollo parte de una plataforma específica para vehículos eléctricos, lo que le permite ofrecer un mejor aprovechamiento del espacio interior y una propuesta distinta dentro de la familia ID.

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Volkswagen también busca fortalecer su presencia en uno de los segmentos con mayor demanda a nivel mundial, donde la competencia crece constantemente con la llegada de nuevos fabricantes.

Más amplio y pensado para la vida diaria

El Volkswagen ID. Cross tiene 4,153 milímetros de largo, 1,794 milímetros de ancho y 1,581 milímetros de alto, además de una distancia entre ejes de 2,601 milímetros. Gracias a la arquitectura eléctrica, el espacio disponible para los ocupantes supera al que ofrece el T-Cross con motor de combustión.

El maletero alcanza los 475 litros de capacidad, una cifra superior a la de su equivalente de gasolina. A esto se suma un compartimento delantero de 22 litros ubicado bajo el capó, pensado para guardar los cables de carga u otros objetos pequeños.

Otro aspecto destacado es su peso contenido. Desde los 1.539 kilogramos, el ID. Cross busca combinar eficiencia con un comportamiento dinámico equilibrado.

Tres niveles de potencia y hasta 436 kilómetros de autonomía

La oferta inicial estará conformada por tres versiones. La primera desarrolla 116 caballos de potencia y utiliza una batería de 37 kWh. El siguiente escalón aumenta la potencia hasta los 135 caballos, manteniendo la misma capacidad de batería.

La variante más equipada entrega 211 caballos de potencia y recurre a una batería de 52 kWh. Todas las configuraciones utilizan tracción delantera, una decisión con la que Volkswagen pretende optimizar el espacio interior y mejorar la eficiencia.

Volkswagen ID. Cross. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

La autonomía también varía según la versión elegida. Los modelos con batería de 37 kWh prometen recorrer hasta 316 kilómetros bajo el ciclo WLTP, mientras que la opción de 52 kWh eleva esa cifra hasta los 436 kilómetros.

En materia de recarga, todas las versiones admiten carga en corriente alterna de 11 kW. En corriente continua, la batería más pequeña soporta hasta 90 kW y la de mayor capacidad alcanza los 105 kW, permitiendo recuperar del 10 al 80% de la carga en aproximadamente 24 o 27 minutos, según la configuración.

Equipamiento para competir con modelos superiores

Volkswagen quiere que el ID. Cross se diferencie por algo más que su sistema de propulsión. El habitáculo incorpora el sistema multimedia Innovision con una pantalla central de 12,9 pulgadas y materiales diseñados para ofrecer una sensación de mayor calidad.

Entre los elementos disponibles aparecen un sistema de sonido Harman Kardon de 425 vatios, techo panorámico, asientos delanteros eléctricos con función de masaje y asistentes avanzados de conducción como Connected Travel Assist.

El SUV también incorpora tecnología V2L con una potencia de hasta 3,6 kW para alimentar dispositivos externos. Además, la versión equipada con la batería de 52 kWh puede remolcar hasta 1.200 kilogramos en pendientes del 8%.

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