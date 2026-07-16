Fiat adelanta las claves del nuevo Panda que llegará en 2028

Fiat ya tiene definido cuál será uno de sus proyectos más importantes para el cierre de la década. La marca italiana confirmó que el Panda volverá en 2028 con un concepto completamente renovado, aunque sin perder la esencia que convirtió al modelo original en un referente de la movilidad urbana.

Lee también: Volkswagen comienza a despedirse del Golf diésel en Europa

La intención de la compañía es desarrollar un vehículo adaptado a la futura categoría E-Car que prepara la Unión Europea. Sin embargo, mientras esa normativa termina de definirse, Fiat también analiza diferentes alternativas para que el proyecto no dependa exclusivamente de ese marco regulatorio.

Puedes leer: Xiaomi amplía su estrategia y entra al segmento de los híbridos

Este nuevo Panda compartirá desarrollo con el futuro Citroën 2 CV, otro de los modelos con los que Stellantis pretende impulsar una nueva generación de vehículos compactos, sencillos y con precios más accesibles.

Un diseño que recupera la esencia del Panda clásico

Todo apunta a que el Panda 2028 mantendrá una silueta de formas cuadradas, una característica que identificó al modelo original y que ahora volvería con una interpretación moderna.

Parte de esa inspiración proviene del concept IPPO, un prototipo presentado durante la Milan Design Week 2026 por los estudiantes Luca Di Tonto y Alessio Vasta. Su propuesta recupera elementos históricos como la elevada distancia al suelo, una parrilla cerrada y faros de formas rectangulares que también aparecen en la parte posterior para simplificar la fabricación.

El interior seguiría la misma filosofía de sencillez. La prioridad sería ofrecer un habitáculo práctico y funcional, reduciendo al mínimo los elementos innecesarios y apostando por una experiencia de uso intuitiva.

Fiat no descarta otras mecánicas

La idea inicial es homologar el Panda bajo la futura normativa europea M1E, creada para los llamados E-Car. Esa categoría contempla vehículos exclusivamente eléctricos, aunque todavía continúa en fase de desarrollo.

Precisamente por esa incertidumbre, Fiat también estudia la posibilidad de lanzar el modelo bajo la homologación tradicional M1 si la nueva regulación aún no está lista cuando llegue el momento de comercializar el vehículo. Además, la marca tampoco cierra la puerta a ofrecer otras alternativas mecánicas.

El director ejecutivo de Fiat, Olivier François, dejó abierta esa posibilidad al señalar que “es una cuestión interesante. En Francia, puede que no. En Italia, es una buena pregunta. Dependerá del tipo de motor que podamos montar en esta clase de coche. ¿Será un híbrido? ¿Un motor de combustión puro? ¿Un eléctrico con extensor de rango? Ya veremos.”

Uno de los principales objetivos de Fiat será mantener el carácter asequible que siempre ha distinguido al Panda. La marca espera que el precio de entrada ronde los $17,600 dólares, una cifra que también encajaría dentro del límite previsto por la futura regulación europea para los E-Car.

Seguir leyendo:

Toyota retrasa la producción de la Highlander eléctrica 2027

Ford llama a revisión más de 110 mil Mustang en EE.UU.

Mazda confirma su primer híbrido completo para la nueva CX-5