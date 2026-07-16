MG confirma que la Cyber Concept llegará a producción

MG aprovechó uno de los eventos más importantes del mundo del automóvil para mostrar el siguiente paso de su estrategia eléctrica. La marca británica presentó la Cyber Concept en el Festival de la Velocidad de Goodwood y, además de revelar un nuevo lenguaje de diseño, confirmó que este vehículo no se quedará como un simple prototipo.

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La futura SUV eléctrica nace con una misión clara. MG quiere ampliar la familia Cyber y trasladar el espíritu deportivo del Cyberster a un segmento mucho más popular, apostando por un modelo que combine una imagen llamativa con la practicidad que buscan la mayoría de los compradores.

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Aunque todavía faltan detalles sobre su lanzamiento, la marca dejó claro que la versión de producción ya hace parte de sus planes y que conservará buena parte de la identidad visual presentada en el concept.

Una SUV con inspiración deportiva

Las influencias del MG Cyberster aparecen desde el primer vistazo. La Cyber Concept adopta un frente de líneas afiladas, una carrocería musculosa y una silueta que busca transmitir dinamismo sin renunciar a la funcionalidad propia de un crossover.

Uno de los detalles más particulares es el conducto aerodinámico que atraviesa la parte frontal del vehículo. Esta solución ayuda a optimizar el flujo del aire y aumentar la carga sobre el eje delantero, un recurso que suele verse con mayor frecuencia en deportivos de altas prestaciones.

El perfil también rompe con lo habitual dentro del segmento. MG apostó por un capó alargado y una cabina ubicada más atrás, una configuración que le da una apariencia cercana a la de un gran turismo.

MG quiere crear autos con personalidad

Durante la presentación, Jozef Kabaň, vicepresidente de Diseño Global de MG, explicó cuál es la filosofía detrás de este nuevo proyecto: “El gran diseño comienza con las personas, no con los productos. La tecnología y la innovación son esenciales, pero pueden compartirse; el carácter, en cambio, no”.

MG Cyberster. Crédito: MG Motor. Crédito: Cortesía

El directivo aseguró que el objetivo de la compañía es desarrollar vehículos capaces de despertar emociones y de ser fácilmente reconocibles, más allá de las especificaciones técnicas o los avances tecnológicos.

Ese planteamiento queda reflejado en la Cyber Concept, un modelo pensado para ofrecer una experiencia de conducción deportiva sin dejar de lado el confort y la versatilidad necesarios para el uso diario.

El siguiente paso para la familia Cyber

MG todavía no ha revelado cifras de potencia, autonomía o capacidad de la batería. Tampoco confirmó la fecha en la que comenzará la producción, aunque sí aseguró que el proyecto forma parte de su estrategia a corto plazo.

La elección de Goodwood como escenario tampoco fue casual. El Reino Unido continúa siendo uno de los mercados más importantes para la marca y el festival representa una plataforma ideal para mostrar los vehículos que marcarán su futuro.

Si la versión definitiva mantiene la esencia del prototipo, MG sumará una nueva SUV eléctrica con una propuesta claramente diferenciada, afianzando la evolución que inició con el lanzamiento del Cyberster y ampliando su presencia en uno de los segmentos más competitivos de la industria automotriz.

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