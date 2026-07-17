Subaru retira más de 541,000 vehículos por error en una etiqueta

Subaru puso en marcha una nueva campaña de retiro en Estados Unidos que involucra a más de medio millón de vehículos. Aunque la noticia puede generar preocupación entre los propietarios, la marca aclaró que el problema no está relacionado con el funcionamiento del motor, los frenos o cualquier otro componente mecánico.

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El inconveniente tiene su origen en un dato impreso de forma incorrecta en la etiqueta oficial de certificación del vehículo. Ese error incumple una norma federal de seguridad y podría hacer que algunos conductores excedan la capacidad de carga recomendada, aumentando el riesgo de incidentes al volante.

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La campaña está bajo la supervisión de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y alcanza aproximadamente 541,237 vehículos de Subaru comercializados en Estados Unidos.

El problema está en la etiqueta de certificación

Según explicó el fabricante japonés, algunas unidades fueron ensambladas con un valor incorrecto del GAWR, sigla que corresponde al Peso Bruto por Eje. Esta información aparece en la etiqueta de certificación conocida como Parte 567 y sirve para indicar el peso máximo que cada eje del vehículo puede soportar de forma segura.

Aunque el vehículo no presenta fallas estructurales, una cifra equivocada puede inducir al propietario a cargar el SUV por encima del límite recomendado, especialmente cuando viaja con varios pasajeros, equipaje o remolques.

Ese escenario representa un incumplimiento de la Norma Federal de Seguridad para Vehículos Motorizados FMVSS No. 110, que regula la información sobre neumáticos, llantas y capacidades de carga.

Qué modelos hacen parte del retiro

La campaña incluye determinados Subaru Ascent correspondientes a los años modelo 2019 a 2026. También están involucrados el Forester y Forester Hybrid de los años 2025 y 2026, además del Crosstrek Hybrid 2026.

Subaru Ascent 2026. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Subaru precisó que los vehículos fabricados después del 9 de junio de 2026 ya salieron de producción con la información correcta, por lo que no hacen parte de esta revisión.

La solución será sencilla y gratuita

A diferencia de otros retiros en los que es necesario reemplazar componentes o dejar el vehículo varias horas en el taller, esta campaña tendrá un procedimiento mucho más simple.

Subaru enviará por correo una nueva etiqueta de certificación con la información corregida y las instrucciones para instalarla sobre la original. Los propietarios que no deseen hacerlo por su cuenta también podrán acudir a un concesionario autorizado, donde el procedimiento se realizará sin ningún costo.

Las notificaciones a los propietarios comenzarán a enviarse a partir de finales de julio de 2026.

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