Portaequipajes y consumo de combustible: cuánto aumenta realmente

Salir de viaje con más equipaje suele obligar a buscar espacio adicional y, para muchos conductores, un portaequipajes parece la solución ideal. Sin embargo, antes de instalar uno conviene tener presente que este accesorio puede afectar el consumo de combustible más de lo que muchos imaginan.

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La explicación es sencilla. Cualquier elemento que sobresalga de la carrocería modifica la forma en la que el aire circula alrededor del vehículo.

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Esa mayor resistencia hace que el motor deba esforzarse más para mantener la velocidad, lo que termina reflejándose en un mayor gasto de combustible. El peso de la carga también influye, aunque su impacto suele ser menor frente al efecto aerodinámico.

Los portaequipajes de techo son los que más afectan

Las barras y cajas instaladas sobre el techo son las alternativas más populares para transportar maletas, bicicletas o implementos deportivos. No obstante, también son las que generan el mayor impacto sobre la eficiencia.

Diversas pruebas muestran que un portaequipajes de techo vacío puede incrementar el consumo de combustible alrededor de un 2%. Esa cifra aumenta cuando se transportan objetos grandes que ofrecen más resistencia al viento.

Los resultados son todavía más evidentes en algunos vehículos. Ensayos realizados con un Toyota RAV4 y un Nissan Altima revelaron que llevar dos bicicletas en el techo redujo la eficiencia de combustible cerca del 12% en el SUV y hasta un 25% en el sedán. Esto demuestra que los automóviles de menor altura suelen resentir más las alteraciones aerodinámicas.

La Ford F-150 Roush Nitemare 2026. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

La alternativa trasera resulta más eficiente

Los portaequipajes que se fijan al enganche de remolque suelen convertirse en una opción más favorable para quienes buscan reducir el impacto sobre el consumo.

Al ubicarse detrás del vehículo, permanecen en una zona donde el flujo de aire ya viene alterado por la propia carrocería. Gracias a ello, el incremento en el gasto de combustible suele situarse entre el 1% y el 3% cuando viajan vacíos.

Incluso cargados mantienen una ventaja frente a los sistemas de techo. En las pruebas disponibles, el aumento del consumo normalmente no supera un rango del 10% al 15%, incluso en escenarios exigentes.

Algunas recomendaciones para gastar menos

Quienes utilizan un portaequipajes de manera ocasional pueden reducir fácilmente el consumo retirándolo cuando termina el viaje. Aunque esté vacío, continúa generando resistencia al aire.

También resulta recomendable optar por diseños más aerodinámicos, distribuir correctamente el peso y evitar transportar objetos innecesarios. Si el vehículo dispone de enganche de remolque, un portaequipajes trasero suele representar una alternativa más eficiente para la mayoría de los recorridos.

El poder de la Ford Explorer Tremor 2026. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

¿Vale la pena instalar uno?

La respuesta dependerá de las necesidades de cada conductor. Si el objetivo es ganar espacio para vacaciones, actividades al aire libre o transportar equipaje adicional, un portaequipajes sigue siendo un accesorio muy útil.

Eso sí, conocer cómo afecta el consumo permite tomar una decisión más acertada. Los modelos de techo ofrecen mayor versatilidad para ciertos objetos voluminosos, mientras que las opciones traseras ayudan a reducir el impacto sobre la eficiencia del vehículo y, a largo plazo, pueden representar un ahorro importante en combustible.

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