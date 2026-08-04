Uber prepara una flota de hasta 50,000 robotaxis con Rivian

Uber quiere dar un paso mucho más grande en el negocio de la movilidad sin conductor y encontró en Rivian al aliado para hacerlo realidad. Ambas compañías trabajan en un proyecto que apunta a transformar el servicio de transporte mediante una flota de vehículos eléctricos completamente autónomos que comenzará a operar dentro de pocos años.

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El plan contempla que el Rivian R2 sea la base de esta estrategia. Se trata de un SUV eléctrico que no solo llegará a clientes particulares, sino que también tendrá una configuración específica para prestar servicio como robotaxi. La meta inicial es poner en circulación 10,000 unidades en 2028 y, posteriormente, ampliar la operación hasta alcanzar 50,000 vehículos.

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Para hacer posible este desarrollo, Uber comprometió una inversión de hasta $1,250 millones de dólares. El desembolso dependerá del cumplimiento de distintos objetivos tecnológicos relacionados con la evolución del sistema de conducción autónoma y se extenderá hasta 2031.

Un despliegue que comenzará en grandes ciudades

Las primeras operaciones comerciales están previstas para San Francisco y Miami, dos mercados considerados estratégicos para probar este tipo de tecnología. Allí se evaluará el funcionamiento de la flota antes de llevar el servicio a otras ciudades.

Los planes de ambas empresas indican que la expansión continuará de forma progresiva. Para 2030 esperan tener cerca de 40,000 robotaxis en circulación y un año después buscan operar en al menos 25 ciudades distribuidas entre Estados Unidos, Canadá y Europa.

Un SUV pensado para mucho más que el uso personal

Aunque el Rivian R2 fue concebido originalmente como un vehículo para consumidores, la alianza permitirá desarrollar una versión preparada para operar prácticamente durante todo el día como transporte autónomo.

Ese modelo incorporará sensores adicionales, más cámaras y una mayor capacidad de procesamiento para responder a las exigencias de un servicio de movilidad permanente. Además, el interior estará adaptado para facilitar la limpieza, agilizar el ingreso de pasajeros y soportar un uso intensivo en zonas urbanas.

El Rivian R2. Crédito: Rivian. Crédito: Cortesía

La inteligencia artificial será el verdadero motor

Más allá del vehículo, Rivian apuesta por fortalecer su plataforma tecnológica. Su sistema de autonomía integra 11 cámaras de alta resolución, cinco radares, un sensor LiDAR y dos procesadores RAP1 desarrollados por la compañía.

Todo ese conjunto alcanza una capacidad cercana a 1,600 TOPS para procesar información en tiempo real y ejecutar algoritmos de inteligencia artificial. A esto se suma la información recopilada por los vehículos que ya circulan, cuyos sensores generan datos que sirven para perfeccionar continuamente el sistema de conducción autónoma.

Mientras este proyecto avanza, Uber continúa ampliando su estrategia con otros fabricantes como Volkswagen, Lucid y Toyota, una señal de que la compañía busca consolidar una de las redes de robotaxis más grandes del mercado en los próximos años.

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